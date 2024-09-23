"Ми потрапили у шлейф диму". Синоптики пояснили, що відбувається з повітрям у Києві

За словами речниці Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, причиною задимлення в Києві стали пожежі в низці регіонів України у поєднанні зі зміною напрямку вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг Media Center Ukraine на тему "Пожежі в екосистемах 2024: наслідки, завдана шкода, поточна ситуація та прогноз розвитку подій".
Експерт нагадала, що нині в Україні триває пожежонебезпечний період, тож подекуди "продовжуються осередки загоряння" і "навіть якщо їх загасили, може продовжуватися диміння".
"Найяскравіший випадок був у п'ятницю (20 вересня, - Ред.). У той день змінився напрямок вітру. До цього у вітру переважала східна складова, а саме в п'ятницю стала більше північна, північно-східна. І саме у цих регіонах, а це - північ Київської області, північ Чернігівської та Сумської областей - саме з цих регіонів від залишків пожеж, а подекуди й від самих пожеж, надійшов дим до території Київщини", - розповіла представниця Укргідрометцентру.
Вона наголосила, що "ми потрапили в шлейф диму".
Шлейф диму над частиною України станом на 20 вересня (супутниковий знімок: facebook.com/UkrHMC)
"Звичайно, він не може бути постійно однакової інтенсивності, тому що рятувальники з ним активно борються і максимально його локалізують", - уточнила синоптик.
За словами Птухи, задимлення може відступити від столиці вже найближчими днями - за умови відсутності пожеж у певних регіонах країни.
"Якщо не буде пожеж по півдню, по центральних регіонах, то від Києва задимлення буде відходити", - зауважила вона.
Експерт додала, що пожежі, які досі подекуди тривають у північних регіонах (у Київській, Сумській, Чернігівській областях) "зараз якраз таки будуть йти в іншу сторону, тобто не на Київ".
"Тому очікуємо, що все ж таки з цим ситуація покращуватиметься", - підсумувала синоптик.
Нагадаємо, зранку п'ятниці, 20 вересня, в Києві зафіксували суттєве погіршення якості повітря. Вже незабаром столиця України очолила онлайн-рейтинг міст із високим рівнем забруднення повітря.
Громадянам при цьому радили берегти здоров'я та зайвий раз не виходити на вулицю без потреби.
Згодом стало відомо, що погіршення якості повітря фіксують не лише в Києві. З подібною проблемою зіткнулися, зокрема, у Конотопі, Луцьку та Харкові.
Заступник директора департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Володимир Дундар висловив сподівання, що найближчим часом відповідні служби подолають виклики, пов'язані з пожежами. Тоді повітря має очиститись шляхом змішування (природним шляхом).
Впродовж вихідних днів 21-22 вересня ситуація з якістю повітря у столиці суттєво не змінилась, адже у деяких районах люди продовжували відчувати наслідки забруднення.
Станом на ранок понеділка, 23 вересня, у Києві, згідно з інформацією КМДА, було зафіксовано високий рівень забрудненості повітря (у деяких районах ситуація була гіршою, ніж в інших). Тим часом радіаційний фон у всьому місті перебував у межах норми.
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