"Ми потрапили у шлейф диму". Синоптики пояснили, що відбувається з повітрям у Києві

Що відбувається з повітрям у столиці

Експерт нагадала, що нині в Україні триває пожежонебезпечний період, тож подекуди "продовжуються осередки загоряння" і "навіть якщо їх загасили, може продовжуватися диміння".

"Найяскравіший випадок був у п'ятницю (20 вересня, - Ред.). У той день змінився напрямок вітру. До цього у вітру переважала східна складова, а саме в п'ятницю стала більше північна, північно-східна. І саме у цих регіонах, а це - північ Київської області, північ Чернігівської та Сумської областей - саме з цих регіонів від залишків пожеж, а подекуди й від самих пожеж, надійшов дим до території Київщини", - розповіла представниця Укргідрометцентру.

Вона наголосила, що "ми потрапили в шлейф диму".

Шлейф диму над частиною України станом на 20 вересня (супутниковий знімок: facebook.com/UkrHMC)

"Звичайно, він не може бути постійно однакової інтенсивності, тому що рятувальники з ним активно борються і максимально його локалізують", - уточнила синоптик.

Коли якість повітря може покращитись

За словами Птухи, задимлення може відступити від столиці вже найближчими днями - за умови відсутності пожеж у певних регіонах країни.

"Якщо не буде пожеж по півдню, по центральних регіонах, то від Києва задимлення буде відходити", - зауважила вона.

Експерт додала, що пожежі, які досі подекуди тривають у північних регіонах (у Київській, Сумській, Чернігівській областях) "зараз якраз таки будуть йти в іншу сторону, тобто не на Київ".

"Тому очікуємо, що все ж таки з цим ситуація покращуватиметься", - підсумувала синоптик.