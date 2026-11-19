Ахметов наголосив, що Україна бореться за свободу, незалежність і суверенітет, а також висловив упевненість у перемозі та європейському майбутньому країни.

"Ми боремося за свою свободу, за свою незалежність, за свій суверенітет. Ми обов’язково переможемо, станемо членами Європейського Союзу й житимемо у вільній, європейській, демократичній Україні. І все це завдяки українському духу", - зазначив він.

Під час зустрічі Яна подякувала Рінату Ахметову за квартиру, яку отримала у 2025 році, та показала, як облаштувала нову оселю.

Тоді він привітав її телефоном і пообіцяв особисто завітати в гості - тепер виконав цю обіцянку.

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Дівчина розповіла про свої плани після закінчення школи. Вона хоче опанувати професію барбера та пройти відповідні курси в Києві. Крім того, Яна займається бігом і бере участь у марафонах.

Зазначається, що Фонд Ріната Ахметова й надалі підтримуватиме дівчину та допомагатиме їй втілювати свої плани.