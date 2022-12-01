Ми ніколи не будемо змушувати українців йти на компроміс із РФ, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід не буде підштовхувати Україну до компромісів у війні з Росією, які вона вважатиме неприйнятними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Ми ніколи не будемо закликати українців йти на компроміс, який для них ніколи не буде прийнятний. Вони такі хоробрі, і вони захищають своє життя, націю і наші принципи. Ми маємо поважати українців, щоб визначити момент і умови, на яких вони будуть вести переговори щодо своєї території та свого майбутнього", - сказав Макрон.
Він наголосив, що Франція та Штати продовжать підтримувати Україну, нагадавши, що у відповідь на вторгнення РФ вони вже збільшили військову, гуманітарну й фінансову допомогу.
"Те, що поставлено на кону в Україні, зараз перебуває дуже далеко звідси, в маленькій країні, десь в Європі. Але йдеться про наші цінності. Йдеться про наші принципи. І йдеться про те, про що ми разом домовилися в Статуті ООН - про захист суверенітету і територіальної цілісності. Тому я вважаю, що рішуча підтримка України в цей час є дуже важливою не лише для українців, а й для європейців та стабільності нашого світу сьогодні", - додав президент Франції.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент Франції Еммануель Макрон вважає можливим проведення мирних переговорів між Україною та Росією щодо закінчення війни.
Також раніше ми писали, що президент США Джо Байден та лідер Франції Еммануель Макрон закликали притягнути Росію до відповідальності за військові злочини.
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