Ми не можемо втомлюватися. Байден в ООН зробив заяву про Україну

Країни Заходу не можуть втомлюватися в контексті підтримки України у захисті від російської агресії. Необхідно досягти справедливого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США Джо Байдена на Генасамблеї ООН.

Американський лідер наголосив, що війна російського диктатора Володимира Путіна "зазнала невдачі" у досягненні головної мети - знищити Україну. Також глава Кремля не зміг послабити НАТО - Альянс зараз більше, сильніше, згуртованіше, ніж будь-коли, з двома новими членами, Фінляндією та Швецією. Це хороші новини.

За словами Байдена, тепер Захід має зробити вибір, чи він і надалі підтримуватиме Україну, щоб допомогти їй виграти війну і зберегти свободу, або ж дозволить відновити агресію і знищити націю.

"Я знаю свою відповідь. Ми не можемо втомлюватися. Ми не можемо відвести погляд і не відмовимося від підтримки України, поки вона не досягне справедливого та міцного миру відповідно до статуту ООН", - додав президент США.