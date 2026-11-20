Гіпотеза мультивсесвіту

Вчений зазначає: фундаментальні сталі (константи - прим. ред.) природи можна виміряти, однак наука досі не знає, чому вони мають саме такі конкретні значення.

З усім тим, навіть незначна зміна цих параметрів зробила б неможливим формування галактик, зірок, планет і життя. Це змушує вчених шукати пояснення такої точності поза межами простого збігу.

Один із підходів полягає у припущенні існування безлічі інших всесвітів із різними законами природи або єдиного нескінченного Всесвіту, де константи варіюються в різних областях.

У такому разі поява умов для життя виглядає значно ймовірнішою, хоча прямих доказів існування інших всесвітів чи нескінченного простору-часу наразі немає.

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У чому полягає парадокс "мозку Больцмана"?

За законами термодинаміки та квантової фізики, у Всесвіті можливі випадкові флуктуації (коливання - прим. ред.), які за достатньо тривалого часу здатні спонтанно сформувати свідомий об'єкт - так званий "мозок Больцмана".

Ганн зазначає, що такий гіпотетичний спостерігач міг би мати ілюзорні спогади й сприймати світ так само, як і звичайна людина.

Проблема полягає у тому, що в достатньо старому Всесвіті випадкових "мозків Больцмана" теоретично мало б виникнути значно більше, ніж "звичайних" біологічних спостерігачів.

Уникнути цього парадоксу можна, якщо Всесвіт не існуватиме вічно, але вчені досі не дійшли згоди щодо його остаточного майбутнього. Тож наукова картина хоч і визнає ймовірність нашого існування, але не його абсолютну визначеність.