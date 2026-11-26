Естонія підтримала ідею пов'язати переговори щодо довгострокового бюджету ЄС із фінансуванням України. Адже Київ має знати, що Європа готова його підтримати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала на саміті ЄС у Брюсселі.
Естонський прем'єр сказав це після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі. За його словами, на Україну чекає "пекельна" зима, і Київ повинен знати, що Європа готова "прикрити йому спину".
"Україна бореться за нас. Ми лише рахуємо євро, хоч нема нічого поганого в тому, щоб євро були пораховані. Українці проливають кров. Тому ми повинні зробити все від нас залежне", - заявив Міхал.
Прем'єр також застеріг від будь-яких подальших скорочень видатків на оборону. Він пояснив це тим, що Росія посилює гібридну війну.
Нагадаємо, 18 листопада Єврокомісія запропонувала надати Україні позику до 45 мільярдів євро на 2027 рік. З цієї суми 20 мільярдів передбачено на бюджетну підтримку, а 25 мільярдів - на військові потреби. Основну суму боргу Київ має повернути лише після виплати Росією репарацій.
9 листопада канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив заблокувати наступний бюджет ЄС на 2028-2034 роки, якщо країни блоку не погодяться забезпечити фінансову підтримку України.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 22 листопада заявив, що Словаччина не долучиться до нового кредиту. Сьогодні інформагенція Reuters повідомила, що проти участі всіх держав-членів у позиці виступають чотири країни: Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія. Рішення щодо фінансування європейські лідери планують узгодити на саміті 17-18 грудня.