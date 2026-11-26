Что заявил премьер Эстонии

Эстонский премьер сказал это после прибытия на саммит ЕС в Брюсселе. По его словам, Украину ждет "адская" зима, и Киев должен знать, что Европа готова "прикрыть ему спину".

"Украина борется за нас. Мы лишь считаем евро, хотя нет ничего плохого в том, чтобы евро были посчитаны. Украинцы проливают кровь. Поэтому мы должны сделать все от нас зависящее", - заявил Михал.

Предостережение по оборонным расходам

Премьер также предостерег от любых дальнейших сокращений расходов на оборону. Он объяснил это тем, что Россия усиливает гибридную войну.