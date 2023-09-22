Ми - Київська Русь, і це наші пращури свого часу палили Москву, - Буданов

За словами Буданова, під час окупації головним інструментом для терористів є підміна реальності, яка починається зі зміни історії.

"Вони починають штучно вигадувати історію для регіонів. Розповідають, що їхньої історії не існує, вона неправильна, що все це історично російські землі, що немає там таких народів”, - пояснив начальник ГУР.

Водночас він акцентував на важливості повернути свою історію під час війни.

"Це ми Київська Русь. Звідси все пішло. Це наші пращури і Москву палили свого часу. Русь у ті часи в Константинополь заходила. Нам треба повернути свою історію, а вона - славетна", - наголосив Буданов.

Російська пропаганда

Після початку повномасштабного вторгнення російські терористи запровадили в навчальних закладах "Розмову про важливе", на яких дітям промивають мізки історіями про "українських нацистів" й "ультранаціоналістичну державу", намагаючись таким чином виправдати власноруч розв'язану війну.

В заяві Європейської комісії стверджувалось про те, що держапарат Росії спотворює історію й поширює теорії змови з метою отруїти демократію зловмисною дезінформацією.

Зокрема терористи завезли в окупацію тонни пропагандистської макулатури серед яких, наприклад, підручники з російською псевдоісторією для середніх шкіл.