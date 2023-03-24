UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ми не хочемо, щоб РФ відпочила і атакувала Україну знову, - Блінкен

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США прагнуть до сталого миру в Україні, і не хочуть допустити можливості для Росії відпочити, перегрупуватись і напасти знову.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін не поважає територіальну цілісність України, а лише хоче "включити її у склад Російської імперії".

"Незалежність, суверенітет України чітко визнані, вони нікуди не зникнуть, українці нікуди не зникнуть. Але, звісно, те, як це вирішиться, це важливо. Ми відчайдушно хочемо миру, хоча українці хочуть його більше, ніж будь-хто. Зрештою, саме вони страждають від цієї агресії щодня, вони хочуть тривалого і стійкого миру, що відображає базові принципи міжнародної системи й Статуту ООН", – наголосив держсекретар.

Блінкен додав, що США не хоче, щоб у Росії була можливість перепочити, перегрупуватись і знову атакувати Україну через рік чи декілька років. Однак наразі він не бачить жодних ознак того, що РФ готова до змістовної дипломатії для закінчення війни.

Нагадаємо, що Блінкен казав, що поточного запланованого фінансування України має вистачити на більшу частину року.

А 20 березня Блінкен анонсував черговий пакет військової допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Госсекретарь