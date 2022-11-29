"Ми хочемо миру в Україні": італійський футболіст пояснив зрив матчу ЧС-2022

Італійський аматор напередодні вибіг на поле в другому таймі головного матчу дня на ЧС-2022. 35-річний активіст звернув увагу світу на три проблеми – протести в Ірані, утиски ЛГБТ-спільноти та війну в Україні.

"Врятуйте Україну. Місяць війни я провів у Києві волонтером і бачив страждання цих людей. Ми хочемо миру в Україні. Слава Україні! Вдячний за всі чудові повідомлення мені зі всього світу, Ірану та України. Порушення правил із доброю метою ніколи не стане злочином", – заявив Феррі.

Політична акція італійця мала три виміри. Він продемонстрував прапор ЛГБТ-спільноти, а на футболці розмістив два написи – Save Ukraine ("Врятуймо Україну") під фірмовим знаком Супермена та Respect for Iranian women ("Повагу іранським жінкам"). До телетрансляції інцидент не потрапив, але був підхоплений світовими медіа.

Хто такий Маріо Феррі

Футболіст і активіст із Італії. Розпочав кар'єру в скромній апеннінській команді "Кастель-ді-Сангро", виступав у Йорданії, на Сейшелах, в Індії.

Із початком повномасштабного вторгнення РФ до України опинився в Польщі. Там він орендував авто та перевозив із кордону українців, які втікали від війни. Спочатку співпрацював із місцевими організаціями, далі волонтерив самотужки.

"Дуже намагаюся допомогти всім, кому зможу. Усі витрати беру на себе, від грошей відмовляюся. Нещодавно ледь не побився з хлопцем, який на цьому заробляє", – розповів Феррі в одному з інтерв'ю.