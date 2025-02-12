Умєров відповів Гегсету: ми хочемо і будемо країною НАТО

"Наша позиція завжди незмінна: ми хочемо бути країною НАТО, ми будемо країною НАТО, ми будемо країною Європейського союзу. Ми тримаємо свою обороноздатність і ми здатні це робити. Тому у нас свої приорітети. Тому будь-які висновки робимо разом з нашим народом", - сказав він, коментуючи заяву глави Пентагону Піта Гегсета.

Міністр додав, що "Рамштайн" сфокусований на безпекову та оборону допомогу, тому в цьому плані всі політичні речі будуть говориться не міністрами оборони.

"Ви чули ці заяви останні 33 роки.Тому треба звикати до будь-яких заяв", - констатував Умєров.