Умєров відповів Гегсету: ми хочемо і будемо країною НАТО

Позиція України щодо вступу до НАТО залишається незмінною. Україна хоче і буде країною Альянсу.
Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров після засідання "Рамштайн" по допомозі Україні в штаб-квартирі НАТО в Брюселі, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Наша позиція завжди незмінна: ми хочемо бути країною НАТО, ми будемо країною НАТО, ми будемо країною Європейського союзу. Ми тримаємо свою обороноздатність і ми здатні це робити. Тому у нас свої приорітети. Тому будь-які висновки робимо разом з нашим народом", - сказав він, коментуючи заяву глави Пентагону Піта Гегсета.
Міністр додав, що "Рамштайн" сфокусований на безпекову та оборону допомогу, тому в цьому плані всі політичні речі будуть говориться не міністрами оборони.
"Ви чули ці заяви останні 33 роки.Тому треба звикати до будь-яких заяв", - констатував Умєров.
Під час виступу на сьогоднішньому засіданні "Рамштайн" новий глава Пентагону Піт Гегсет висловив думку, що членство України в НАТО "не є реалістичним варіантом" як гарантія безпеки для завершення війни.
При цьому, як зазначав президент України Володимир Зеленський, якщо Україна не буде в НАТО, тоді Альянс має бути на українській території. За його словами, альтернативою вступу України до НАТО є розташування військ Альянсу на українській території. При цьому в країні має перебувати армія, яка за розмірами буде аналогічна російській.
Крім того, на його думку, Україні буде потрібно значно посилити армію в разі, якщо її не приймуть до НАТО. Зокрема, йдеться знову ж таки про подвоєння чисельності військовослужбовців.
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