UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

Умєров відповів Гегсету: ми хочемо і будемо країною НАТО

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

Позиція України щодо вступу до НАТО залишається незмінною. Україна хоче і буде країною Альянсу.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров після засідання "Рамштайн" по допомозі Україні в штаб-квартирі НАТО в Брюселі, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Наша позиція завжди незмінна: ми хочемо бути країною НАТО, ми будемо країною НАТО, ми будемо країною Європейського союзу. Ми тримаємо свою обороноздатність і ми здатні це робити. Тому у нас свої приорітети. Тому будь-які висновки робимо разом з нашим народом", - сказав він, коментуючи заяву глави Пентагону Піта Гегсета.

Міністр додав, що "Рамштайн" сфокусований на безпекову та оборону допомогу, тому в цьому плані всі політичні речі будуть говориться не міністрами оборони.

"Ви чули ці заяви останні 33 роки.Тому треба звикати до будь-яких заяв", - констатував Умєров.

Вступ України до НАТО

Під час виступу на сьогоднішньому засіданні "Рамштайн" новий глава Пентагону Піт Гегсет висловив думку, що членство України в НАТО "не є реалістичним варіантом" як гарантія безпеки для завершення війни.

При цьому, як зазначав президент України Володимир Зеленський, якщо Україна не буде в НАТО, тоді Альянс має бути на українській території. За його словами, альтернативою вступу України до НАТО є розташування військ Альянсу на українській території. При цьому в країні має перебувати армія, яка за розмірами буде аналогічна російській.

Крім того, на його думку, Україні буде потрібно значно посилити армію в разі, якщо її не приймуть до НАТО. Зокрема, йдеться знову ж таки про подвоєння чисельності військовослужбовців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзНАТОРустем УмєровВступ в ЄСЗустріч Рамштайн