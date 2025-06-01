Ями на дорозі: як проїхати швидко і без втрат для авто

Без пошкоджень ходової частини і зайвих втрат часу – саме так ведуть машину по вибоїнах водії, які мають відповідні навички. І далеко не все залежить від міцності автомобіля.

Про те, як керувати машиною на типових для наших шляхів нерівностях, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Найбільша підступність вибоїн на асфальті у тому, що на вулицях з великим потоком транспорту вони з’являються ніби нізвідки і прогресують буквально погодинно.

І ось на ділянці, де ще учора все було гладенько, сьогодні просто перед вашим капотом з’являється негарна яма. Чи можна зробити щось в останню мить і за ті півтори-дві секунди врятувати підвіску, шину і колісний диск?

Раптом яма перед капотом: що встигаємо за 2 секунди

Важливим аспектом майстерності водія є здатність миттєво та правильно реагувати на непередбачувані ситуації. Тож якщо на швидкості 50 км/год і за двадцять метрів попереду раптово з’являється глибока яма з нерівними краями, необхідно діяти без зволікань.

Зрозуміло, що в такій ситуації часу на аналіз ситуації майже немає, але досвідчений водій має довести свої дії до автоматизму.

Не робіть цього, коли попереду яма

У багатьох випадках саме дії водія стають причиною серйозних пошкоджень колеса або автомобіля. Однак, якщо правильно зреагувати, наслідки можуть обмежитися лише повним спрацюванням підвіски – до удару в обмежувальні буфери.

Не гальмуйте безпосередньо перед вибоїною. При гальмуванні автомобіль нахиляється вперед, навантажуючи передні колеса. Краще, щоб машина в’їжджала у яму з розвантаженою підвіскою, тому за кілька метрів до перешкоди слід відпустити гальма – навіть якщо це суперечить інтуїтивному бажанню загальмувати.

Не маневруйте різко. Якщо ви не впевнені, що поруч немає інших машин і дорожнє покриття не слизьке, краще утриматися від різких маневрів. Навіть велика яма не є виправданням для хаотичної зміни смуги руху без сигналу, бо це може призвести до аварії.

Не входьте у яму з повернутим кермом. Якщо переднє колесо потрапить у заглиблення під час спроби об’їхати яму, наслідки будуть серйознішими, ніж при прямому наїзді.

Не їздіть із низьким тиском у шинах. Якщо вам доводиться постійно їздити дорогами з вибоїнами, підтримуйте тиск на 0,2–0,3 атм вище звичайного. Це зменшить ризик пошкодження покришки об гострі краї асфальту.

Ці рекомендації особливо актуальні для міських умов, де рух здійснюється на відносно невеликих швидкостях – до 50–70 км/год. А взагалі при русі у щільному потоці транспорту варто пам’ятати про можливі вибоїни як про ще одну небезпеку.

Якщо зловив яму на швидкості

Раптова яма на швидкісній дорозі – ще одне випробування для водія. Експерти з екстремального водіння не радять намагатися різко ухилятися від перешкоди, адже без належного досвіду можна втратити контроль над автомобілем. Це небезпечно не тільки взимку, хоча на мокрій, слизькій дорозі ризик дійсно підсилюється.

Гальмування на великій швидкості вимагає обережності, особливо якщо автомобіль не обладнаний електронними системами стабілізації. Цікаво, що невеликі вибоїни, приблизно 20–30 см протяжністю, при швидкості понад 80 км/год машина фактично перелітає, оскільки підвіска не встигає відреагувати на нерівність.

У таких випадках різке гальмування може бути зайвим, хоча конкретний підхід залежить від маси авто та його конструктивних особливостей.

Також слід пам’ятати, що після проїзду через глибоку яму на високій швидкості автомобіль може змінити траєкторію руху. Тому важливо міцно тримати кермо та бути готовим швидко скоригувати напрямок.

Висновок

Слід усвідомлювати, що влетіти у вибоїну – це ще не найгірше з того, що може трапитись на дорозі. Адже є, наприклад, такі жахливі речі як лобове зіткнення на зустрічній смузі, багатократне обертання через дах чи контакт з ліхтарним стовпом на узбіччі.

Тому побачивши зненацька величезну яму перед капотом, треба швидко оцінити ситуацію і якщо немає гарантії, що ті чи інші дії кермом та педалями не погіршать ситуацію, краще продовжити рух у положенні "як є". Зрештою, ремонт підвіски буде завжди дешевшим, ніж рихтування кузова чи лікування.