"Ми добряче їх навбивали": як звільнення Зміїного зламало плани РФ у Чорному морі

Перша десантна операція на острові Зміїний змінила хід подій у Чорному морі. Українські спецпризначенці завдали окупантам потужного удару та довели, що ворога можна вибити навіть із найукріпленіших позицій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
Три роки тому, а саме 7 травня 2022 року, спецпризначенці ГУР МО України та бійці Центру спеціальних операцій "А" СБУ за підтримки за підтримки Військово-морських сил України провели операцію з висадки десанту на острові Зміїний.
Захоплення Зміїного дозволяло російським окупантам контролювати північно-західну частину Чорного моря, створювало загрозу проведення десантної операції на українське узбережжя та обмежувало роботу українських портів.
Для витіснення окупантів з острова, українська воєнна розвідка у співпраці з СБУ підготувала несподівану для ворога десантну операцію з використанням катерів та вертольотів армійської авіації.
“Противник розумів, що ми хочемо це зробити, але сама висадка й атака стала для нього потрясінням. Вони цього не очікували, а ми ще й добряче їх там навбивали”, - говорить Шаман, командир спецпідрозділу ГУР, який брав участь в операції на Зміїному.
Бій за острів тривав більшу частину дня, окупантам довелося залучати авіацію та резерви. Врешті українські сили повернулися на вихідні позиції, але перший штурм довів, що острів можна звільнити.
“Ми дуже сильно збагатили свій досвід, особливо діями на цьому острові. Як під час його захоплення, так і після звільнення, коли довелося опановувати трофейну техніку, яку росіяни там лишили”, - зазначив начальник ГУР МО України Кирило Буданов.
За даними ГУР, завдяки звільненню Зміїного Україна відновила контроль над критичними для експорту морськими маршрутами.
“Там до останнього знаходився загін спецпризначення російської армії, який робив все, щоб блокувати судноплавство в регіоні. Тепер цього не буде”, - наголосив Кирило Буданов.
Звільнення Зміїного стало також ключовим чинником для роботи “зернового коридору”, що став життєво важливим для підтримки української економіки та світової продовольчої безпеки.
Загалом десантна операція спецпризначенців стала частиною ширшої кампанії за контроль над Чорним морем.
"Вона засвідчила рішучість України діяти навіть у складних умовах і стала основою для подальших успіхів із розгрому корабельного складу чорноморського флоту РФ", - додали в ГУР.
Острів Зміїний став символом українського спротиву з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.
24 лютого 2022 року російські війська захопили острів після авіаційно-бомбового удару та висадки десанту. Захисники Зміїного, серед яких були прикордонники та морські піхотинці, потрапили в полон. Саме тоді весь світ почув легендарну фразу у відповідь на вимогу здатися: "Російський військовий кораблю, іди на**й!".
Після кількох місяців окупації, 30 червня 2022 року, українські сили провели успішну операцію зі звільнення Зміїного. Відновлення контролю над островом дозволило Україні посилити безпеку морських шляхів та відновити експорт зерна через Чорне море.
За рік після звільнення острова глава Офісу президента Андрій Єрмак показав відео з кадрами звільнення Зміїного.
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