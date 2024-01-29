Ми чуємо хороші сигнали, - Ландсбергіс про європейську допомогу Україні
Наразі є хороші сигнали від Європейського союзу щодо фінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
Литовський міністр сподівається, що всі проблеми щодо західної фінансової допомоги Україні буде вирішено на саміті ЄС 1 лютого.
"Ми чуємо хороші сигнали. Ви знаєте, що деякі вето знімаються та укладаються нові угоди. Що це означає? Україна справді має надзвичайно дієздатну зовнішню дипломатичну систему. Куди б я не їздив, ваші люди справжні професіонали, вони роблять величезну роботу. Тому я вірю, що на це можна очікувати. Але, як і раніше, потримаймо шампанське в холодильнику, поки все справді не буде зроблено та підписано. Тоді ми зможемо відкрити шампанське", - сказав Ландсбергіс.
Відповідаючи на питання, чи зможе Європа самостійно, без США, надати Україні достатню фінансову та військову допомогу, він зазначив, що це в інтересах європейських країн.
"Я сподіваюся, що заради Європи Європа зробить усе, що може. Це у наших інтересах", - наголосив глава МЗС Литви.
Лютневий саміт ЄС та допомога Україні
1 лютого у Брюсселі відбудеться саміт Європейської ради. Україна розраховує, що там буде ухвалено позитивне рішення про виділення фінансової підтримки в розмірі 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility.
Нагадаємо, що допомогу Україні блокує угорський прем'єр Віктор Орбан. Проте нещодавно в ЄС натякнули, що отримали позитивний сигнал від Угорщини щодо пакета допомоги для України.
За даними Bloomberg, Угорщина також передумала блокувати створення військового фонду ЄС на 5,4 млрд євро для України.
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