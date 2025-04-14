"Ми б’ємо точно": артилеристи показали відео уражень позицій РФ на Запорізькому напрямку

Українські військові продовжують тримати лінію фронту. Цього разу ворожі позиції було знищено на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 44 окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола.

Під час боїв на Запорізькому напрямку воїнами 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола було знищено:

один мінометний розрахунок окупантів;

три одиниці автомобільної техніки;

дві гармати "Мста-Б".

"Ми не пробачимо... Ми не забудемо... Ми б’ємо точно - і будемо бити, доки останній окупант не піде з нашої землі", - підписано відео.

Що відомо про "Мста-Б"

"Мста-Б" - це радянська/російська 152-мм гаубиця буксируваного типу, розроблена у 1980-х роках. Її головне призначення - ураження живої сили, артилерії, бронетехніки та укріплень противника. Система має ефективну дальність стрільби до 24 км звичайними снарядами, і до 29 км - активно-реактивними.

"Мста-Б" має високу точність вогню, хоча поступається сучасним самохідним системам за мобільністю. Обслуговується розрахунком із 8-10 осіб і транспортується зазвичай військовими вантажівками або тягачами.

Росія активно використовує "Мсту-Б" у війні проти України, зокрема для обстрілів позицій ЗСУ та мирних населених пунктів. Через відносну дешевизну у виробництві та велику кількість на складах, ця гаубиця залишається популярною серед російських підрозділів, попри втрати від контрбатарейної боротьби та авіації.