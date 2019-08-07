МХП запустил еще один экопроект по производству биотоплива

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Компания запустила проект по производству возобновляемых источников энергии

На базе предприятия "Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов" (МЗИКК), которое входит в агропромышленный холдинг МХП, стартовал проект по производству возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию компании.

Отмечается, что завод внедрил технологию переработки отходов зернового производства в специальные топливные брикеты (пеллеты), которые можно использовать в твердотопливных котлах. Производственная мощность составляет 500 брикетов в час. Для производства выбрали отечественное оборудование.

В МХП подчеркивают положительный экологический эффект от запуска нового производства.

"Наше предприятие решает важный экологический вопрос – ощутимо снижает отходность производства, затраты на транспортировку этих отходов и количество захоронений на полигонах. Собственно, значительно снижается и нагрузка на эти полигоны. Фактически отходы покидают территорию предприятия в виде готовой продукции, которая сегодня очень востребована, в том числе и на украинском рынке. Твердотопливных котлов в наших городах появляется все больше", – прокомментировали на предприятии.

Как известно, в последние несколько лет твердое топливо (в том числе, разные виды пеллет) рассматриваются в качестве достойной альтернативы природному газу для отопления жилых и нежилых помещений. Популярности такой способ отопления начал набирать после значительного повышения цен на "голубое" топливо.

При этом, по информации МХП, в процессе сгорания пеллеты из отходов зернового производства выделяют в атмосферу гораздо меньше вредных веществ, нежели аналогичные традиционные виды топлива. Одновременно с этим их энергоэффективность выше чем, например, деревянных. Это подтверждено исследованиями, проведенными в Институте угля.

В частности, теплоотдача одного килограмма органических топливных брикетов составляет около 4 тыс. ккал. В случае с деревянным топливом этот показатель не превышает 3,7 ккал/кг, хотя обходится значительно дороже.

Всего, по данным компании, агропромышленный холдинг "Мироновский хлебопродукт" (крупнейший поставщик мяса курицы в Европу) за последние три года вложил в крупные экологические проекты почти 1 млрд грн. Капитальные инвестиции составили 826 млн грн из которых большая часть (781 млн грн.) пошла на разработку и запуск новейших биогазовых станций.

Еще 40,5 млн грн инвестировано в цеха по утилизации побочных продуктов производства. В 4 млн грн обошлась капитальная модернизация очистительных сооружений. Также в штате агрохолдинга есть 15 сертифицированных экологов, которые работают на предупреждение потенциальных угроз.

В частности, МХП на базе предприятия "Орель-Лидер" в Днепропетровской области запустил биогазовую установку, которая производит 5,5 МВт электричества (в проект привлечено 15 млн евро кредита ЕБРР). Для производства биогаза, на котором она работает, используется смесь помета с подстилкой, сточные воды и силос.

Второй биогазовый комплекс, суммарной мощностью 24 МВт, сейчас строится на базе "Винницкой птицефабрики". Планируется, что он станет самым мощным среди аналогичных проектов в Европе.