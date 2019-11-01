МХП на инновационном саммите представил систему мониторинга эмоциональных состояний

Агроиндустриальный холдинг МХП на Ukrainian Israeli Innovation Summit 2019 в среду, 30 октября, представил внедренную в компании систему мониторинга эмоциональных состояний сотрудников. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам директора департамента управления персоналом и коммуникаций МХП Ксении Прожогиной, внедренная в компании система уже показывает свою эффективность как для сотрудников компании, так и для руководства.

"Мы изучаем соотношение эмоционального состояния сотрудников и их эффективности в конкретный момент времени. И этой технологией активно пользуются наши сотрудники, они могут использовать систему для планирования своего карьерного роста. Человек даже может не представлять, что он, работая в продажах, на самом деле может быть более эффективен в финансовом департаменте", – рассказала Прожогина.

При этом для руководящего звена компании система дает возможность подбирать индивидуальный подход к каждому сотруднику, гибко менять стиль управления и выявлять процессы-драйверы развития компании.

"В результате, в этом проекте побеждают все, мы адаптируем нашу корпоративную культуру и бизнес-процессы, мы видим, как сотрудники принимают те или иные инновации или изменения, которые мы запускаем", – резюмировала Прожогина.

Внедренная в МХП система на основании алгоритмов искусственного интеллекта определяет эмоциональное состояние человека, которое сравнивается с картой его эффективности. Сейчас в компании планируется дальнейшее распространение системы мониторинга из центрального офиса МХП на региональный уровень.

На панели саммита, посвященной цифровой трансформации корпораций и внедрению инноваций в традиционных компаниях, директор департамента информационных технологий МХП Андрей Братанич рассказал о подходах компании к внедрению инноваций.

"Инновации могут касаться IT или операционного менеджмента. Внедрять инновации нужно тогда, когда мы понимаем, что именно мы хотим изменить. В МХП мы определили, как мы видим будущее каждого бизнес-направления через пять лет, что надо улучшить, и это уже конкретные цифры и конкретные цели. Потому изначально компанию меняют не инновации, а люди. Инновации только помогают достичь разработанных людьми целей", – рассказал он.

"Одной лишь идеи недостаточно, чтобы заразить изменениями всех. Инноватор должен смотреть на мировые практики и внутренние бизнес-процессы, быть быстрым и гибким к изменениям, происходящим в компании и мире", – подчеркнул Братанич.

В эскпозоне конференции МХП представил 4 украинских стартапа: QRSmarty, Khmarka, Sovtes и IntelSoft, которые были финалистами MHP accelerator – программы развития стартапов от Radar Tech, Agrohub и МХП.

"Мы оптимизируем моделирование, даем бизнесу простой инструмент, который помогает получать прогнозы и аналитику без необходимости содержать большие data science отделы. В сотрудничестве с МХП мы сейчас сфокусировались на продажах и повышении их эффективности, но мы уже видим, что можем применить наши разработки для всей производственной цепочки компании", – рассказал сооснователь стартапа IntelSoft Дмитрий Ковальский.

Другой стартап – компания SOVTES, разрабатывает программное обеспечение для управления грузоперевозками.

"Мы предложили МХП решение, которое позволяет компании находить заказы и загружать ее собственный транспорт на обратный путь после доставки груза, чтобы сократить количество "пустых" пробегов. А для отправителей грузов система SOVTES гарантировано снижает затраты на автоперевозки на 22%-25%", – отметил CEO компании Олег Рудковский.

В конференции Ukrainian Israeli Innovation Summit 2019 приняли участие более 600 представителей технологических компаний, стартапов, топ-менеджеров и инвесторов из Украины и Израиля, а общая капитализация израильских технологических компаний, участвовавших в саммите, превышает 35 млрд долларов.

Как рассказал председатель и соорганизатор саммита, CEO и собственник компании Etgar Strategic Solutions Эйтан Ласри, в этом году количество участников конференции выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом.

"Это возможность для молодых украинцев встретиться с израильскими компаниями и чиновниками, перенять наш опыт в сфере инноваций. Ваше правительство должно сфокусироваться на том, чтобы создать условия для технологических инновационных компаний. Тогда бизнес из Израиля и других стран будут охотнее инвестировать вкладывать в вашу страну", – отметил Ласри.

Соорганизатор саммита добавил, что в будущем планируется открытие в Иерусалиме партнерского офиса киевского инновационного парка Unit.city, в котором проходила конференция.

"Много израильских компаний давно инвестируют в Украину, я хотел бы видеть и обратный процесс, чтобы украинские компании инвестировали в Израиль. Это win-win история. На этом саммите мы открываем двери и границы, Украина и Израиль могут многое сделать вместе", - заявил в кулуарах саммита член президиума Федерации торговых палат Израиля Рой Рознек.

Неделя израильских инноваций в Украине, в рамках которой проходил саммит, была организована международной платформой Global Israeli Initiative и инновационным парком UNIT.City при поддержке Посольства Израиля в Украине и Посольства Украины в Государстве Израиль. Соорганизаторами выступили агроиндустриальный холдинг МХП и инвестиционная платформа JS Capital.