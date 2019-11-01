МХП на інноваційному саміті представив систему моніторингу емоційних станів

Агроіндустріальний холдинг МХП на Ukrainian Israeli Innovation Summit 2019 у середу, 30 жовтня, представив впроваджену в компанії систему моніторингу емоційних станів співробітників. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами директора департаменту управління персоналом та комунікацій МХП Ксенії Прожогіної, впроваджена в компанії система вже показує свою ефективність як для співробітників компанії, так і для керівництва.

"Ми вивчаємо співвідношення емоційного стану працівників та їх ефективності в конкретний момент часу. І цією технологією активно користуються наші співробітники, вони можуть використовувати систему для планування свого кар'єрного зростання. Людина навіть може не уявляти, що вона, працюючи в продажах, насправді може бути більш ефективна у фінансовому департаменті", – розповіла Прожогіна.

При цьому для керівної ланки компанії система дає змогу підбирати індивідуальний підхід до кожного співробітника, гнучко змінювати стиль управління і виявляти процеси-драйвери розвитку компанії.

"В результаті, в цьому проекті перемагають всі, ми адаптуємо нашу корпоративну культуру і бізнес-процеси, ми бачимо, як співробітники приймають ті чи інші інновації або зміни, які ми запускаємо", – резюмувала Прожогіна.

Впроваджена в МХП система на основі алгоритмів штучного інтелекту визначає емоційний стан людини, який порівнюється з картою його ефективності. Зараз в компанії планується подальше поширення системи моніторингу з центрального офісу МХП на регіональний рівень.

На панелі саміту, присвяченій цифровій трансформації корпорацій і впровадженню інновацій у традиційних компаніях, директор департаменту інформаційних технологій МХП Андрій Братаніч розповів про підходи компанії до впровадження інновацій.

"Інновації можуть стосуватися IT або операційного менеджменту. Впроваджувати інновації потрібно тоді, коли ми розуміємо, що саме ми хочемо змінити. У МХП ми визначили, як ми бачимо майбутнє кожного бізнес-напрямку через п'ять років, що треба поліпшити, і це вже конкретні цифри і конкретні цілі. Тому спочатку компанію змінюють не інновації, а люди. Інновації тільки допомагають досягти розроблених людьми цілей", – розповів він.

"Однієї лише ідеї недостатньо, щоб заразити змінами всіх. Інноватор має дивитися на світові практики і внутрішні бізнес-процеси, бути швидким і гнучким до змін, що відбуваються в компанії і світі", – підкреслив Братаніч.

У ескпозоні конференції МХП представив 4 українських стартапи: QRSmarty, Khmarka, Sovtes і IntelSoft, які були фіналістами MHP accelerator – програми розвитку стартапів від Tech Radar, Agrohub і МХП.

"Ми оптимізуємо моделювання, даємо бізнесу простий інструмент, який допомагає отримувати прогнози та аналітику без необхідності утримувати великі data science відділи. У співпраці з МХП ми зараз сфокусувалися на продажах і підвищенні їх ефективності, але ми вже бачимо, що можемо застосувати наші розробки для всього виробничого ланцюжка компанії", – розповів співзасновник стартапу IntelSoft Дмитро Ковальський.

Інший стартап – компанія SOVTES, розробляє програмне забезпечення для управління вантажоперевезеннями.

"Ми запропонували МХП рішення, яке дозволяє компанії отримувати замовлення і завантажувати її власний транспорт на зворотний шлях після доставки вантажу, щоб скоротити кількість "порожніх" пробігів. А для відправників вантажів система SOVTES гарантовано знижує витрати на автоперевезення на 22%-25%", – зазначив CEO компанії Олег Рудковський.

У конференції Ukrainian Israeli Innovation Summit 2019 взяли участь понад 600 представників технологічних компаній, стартапів, топ-менеджерів та інвесторів з України та Ізраїлю, а загальна капіталізація ізраїльських технологічних компаній, що брали участь у саміті, перевищує 35 млрд доларів.

Як розповів голова та співорганізатор саміту, CEO і власник компанії Etgar Strategic Solutions Ейтан Ласрі, в цьому році кількість учасників конференції зросла в два рази в порівнянні з попереднім роком.

"Це можливість для молодих українців зустрітися з ізраїльськими компаніями і чиновниками, перейняти наш досвід у сфері інновацій. Ваш уряд має сфокусуватися на тому, щоб створити умови для технологічних інноваційних компаній. Тоді бізнес з Ізраїлю та інших країн будуть охочіше інвестувати вкладати у вашу країну", – зазначив Ласрі.

Співорганізатор саміту додав, що в майбутньому планується відкриття в Єрусалимі партнерського офісу київського інноваційного парку Unit.city, в якому проходила конференція.

"Багато ізраїльських компаній давно інвестують в Україну, я хотів би бачити і зворотний процес, щоб українські компанії інвестували в Ізраїль. Це win-win історія. На цьому саміті ми відкриваємо двері і межі, Україна та Ізраїль можуть багато зробити разом", - заявив у кулуарах саміту член президії Федерації торгових палат Ізраїлю Рой Рознек.

Тиждень ізраїльських інновацій в Україні, у рамках якої проходив саміт, була організована міжнародною платформою Global Israeli Initiative і інноваційним парком UNIT.Центр за підтримки Посольства Ізраїлю в Україні і Посольства України в Державі Ізраїль. Співорганізаторами виступили агроіндустріальний холдинг МХП та інвестиційна платформа JS Capital.