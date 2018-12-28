МХП отмечен в четырех номинациях рейтинга лучших работодателей Украины «Бизнес HReformation»

Крупнейший украинский агроиндустриальный холдинг МХП отмечен в четырех номинациях рейтинга «Бизнес HReformation 2018. Лучшие работодатели Украины» за разработку и внедрение передовых инновационных практик в сфере развития и управления персоналом, формирование лучшего корпоративного HR-подразделения, а также лучшие стратегии и опыт в сфере HR-брендинга.



В большинстве номинаций рейтинга лучших работодателей МХП — единственная компания, представляющая украинский аграрный сектор, наряду с такими международными флагманами бизнеса, определяющими самые передовые тренды в управлении человеческим капиталом, как Ernst&Young, Deloitte, Procter&Gamble, Microsoft, Metro.



«Команда МХП в этом году запустила корпоративный сайт «МХП START» с интегрированной удобной картой поиска вакансий в разных уголках Украины. Кроме этого, запустили обучающую онлайн-программу для молодых предпринимателей «How to Startup», — отметили составители рейтинга лучших работодателей Украины достижения МХП за 4 место в номинации «HR-команда» в ТОП-10 самых профессиональных корпоративных HR-подразделений.



Инновации в сфере развития и образования персонала позволили крупнейшему украинскому агрохолдингу МХП войти в ТОП-10 «Инновации в HR» как одной из лучших компаний-работодателей на украинском рынке по разработке инновационных решений, среди которых активная работа в диджитал-каналах, а также использование элементов виртуальной реальности в процессе развития и обучения персонала, знакомства с технологическими производственными процессами. А стратегия МХП по подготовке и развитию персонала позволила агроиндустриальному холдингу представить агросектор в ТОП-10 номинации «Образовательная программа» рейтинга «Бизнес HReformation 2018. Лучшие работодатели Украины» наравне с Ernst&Young, Deloitte, Unilever и другими передовыми компаниями, которые определяют глобальные стандарты образовательной деятельности в корпоративном секторе.



Агроиндустриальный холдинг МХП — единственная компания, представляющая украинский аграрный сектор вТОП-10 номинации «Стратегия в HR». Крупнейший отечественный агропроизводитель отмечен за самые эффективные подходы по привлечению и удержанию талантов. «Компании, попавшие в этот рейтинг, как никто другой знают тонкости, гарантирующие стабильную и здоровую кадровую ситуацию на предприятии», — отметили составители рейтинга лучших работодателей страны.



Рейтинг «Бизнес HReformation2018. Лучшие работодатели Украины» — совместный спецпроект ведущего украинского делового журнала «Бизнес» и Ассоциации профессионалов по управлению персоналом HRForum. В формировании рейтинга лучших практик и решений в сфере HR в качестве авторитетного Экспертного совета приняли участие 15 HR-директоров ведущих организаций и компаний-работодателей, а также руководителей крупнейших национальных и международных рекрутинговых агентств.



Ранее проекты крупнейшего агроиндустриального холдинга Украины МХП в сфере кадрового менеджмента также были удостоены престижных профессиональных премий. Программа «МХП START» — финалист номинации «Корпоративная репутация»премии «EffieAwardsUkraine2018» как одна из самых успешных и эффективных рекламных кампаний. Проект, ориентирующийся на повышение престижа работы в аграрной индустрии и привлечение молодых специалистов, позволил повысить узнаваемость бренда работодателя МХП среди целевой аудитории на 48%. Профессиональная премия «HR-бренд Украина 2018», за которую боролись свыше четырех десятков крупнейших украинских и международных компаний-лидеров, удостоила проект «МХП START» специальной премии «За весомый вклад в развитие HR-брендинга».