МХП відзначений у чотирьох номінаціях рейтингу кращих роботодавців України «Бізнес HReformation»

Найбільший український агроіндустріальний холдинг МХП відзначений у чотирьох номінаціях рейтингу «Бізнес HReformation 2018. Кращі роботодавці України» за розробку і впровадження передових інноваційних практик у сфері розвитку і управління персоналом, формування кращого корпоративного HR-підрозділу, а також кращі стратегії і досвід у сфері HR-брендингу.



У більшості номінацій рейтингу кращих роботодавців МХП — єдина компанія, що представляє український аграрний сектор, поряд з такими міжнародними флагманами бізнесу, визначають самі передові тренди в управлінні людським капіталом, як Ernst&Young, Deloitte, Procter&Gamble, Microsoft, Metro.



«Команда МХП в цьому році запустила корпоративний сайт «МХП START» з інтегрованою зручною картою пошуку вакансій в різних куточках України. Крім цього, запустили навчальну онлайн-програму для молодих підприємців «How to Startup», — зазначили укладачі рейтингу кращих роботодавців України досягнення МХП за 4 місце в номінації «HR-команда» у ТОП-10 найбільш професійних корпоративних HR-підрозділів.



Інновації у сфері розвитку і освіти персоналу дозволили найбільшому українському агрохолдингу МХП увійти в ТОП-10 «Інновації в HR» як однієї з найкращих компаній-роботодавців на українському ринку з розробки інноваційних рішень, серед яких активна робота в діджитал-каналах, а також використання елементів віртуальної реальності в процесі розвитку і навчання персоналу, знайомства з технологічними виробничими процесами А стратегія МХП з підготовки та розвитку персоналу дозволила агроиндустриальному холдингу уявити агросектор в ТОП-10 номінації «Освітня програма» рейтингу «Бізнес HReformation 2018. Кращі роботодавці України» нарівні з Ernst&Young, Deloitte, Unilever та іншими передовими компаніями, які визначають глобальні стандарти освітньої діяльності в корпоративному секторі.



Агроіндустріальний холдинг МХП — єдина компанія, що представляє український аграрний сектор вТОП-10 номінації «Стратегія в HR». Найбільший вітчизняний агровиробник відзначений за найефективніші підходи щодо залучення і утримання талантів. «Компанії, що потрапили в цей рейтинг, як ніхто інший знають тонкощі, що гарантують стабільну і якісну кадрову ситуацію на підприємстві», — зазначили укладачі рейтингу кращих роботодавців країни.



Рейтинг «Бізнес HReformation2018. Кращі роботодавці України» — спільний спецпроект провідного українського ділового журналу «Бізнес» та Асоціації професіоналів по управлінню персоналом HRForum. У формуванні рейтингу кращих практик та рішень у сфері HR в якості авторитетного Експертного ради взяли участь 15 HR-директорів провідних організацій і компаній-роботодавців, а також керівників найбільших національних і міжнародних рекрутингових агентств.



Раніше проекти найбільшого агроиндустриального холдингу України МХП у сфері кадрового менеджменту також були удостоєні престижних професійних премій. Програма «МХП START» — фіналіст номінації «Корпоративна репутація»премії «EffieAwardsUkraine2018» як одна з найбільш успішних і ефективних рекламних кампаній. Проект, який орієнтується на підвищення престижу роботи в аграрній індустрії та залучення молодих фахівців, дозволив підвищити впізнаваність бренду роботодавця МХП серед цільової аудиторії на 48%. Професійна премія «HR-бренд Україна 2018», за яку боролися понад чотирьох десятків найбільших українських і міжнародних компаній-лідерів, удостоїла проект «МХП START» спеціальної премії «За вагомий внесок у розвиток HR-брендингу».