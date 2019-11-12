В МХП назвали условия для роста экономики и увеличения экспорта из Украины

Украинское правительство должно определить конкретные приоритетные отрасли экономики, создавать для них преференции и способствовать их развитию. Об этом во время панельной дискуссии "Украина на мировой экономической карте", проходившей в рамках Киевского международного экономического форума, заявил первый замглавы правления МХП Юрий Мельник.

"Правительство должно конкретизировать свои действия: определить приоритетные отрасли промышленности, для которых государство создаст преференции и будет способствовать их развитию. Тогда это будет сбалансированная индустриально-аграрная модель, которая обеспечит развитие бизнеса, государства и каждого гражданина в частности", – сказал Мельник.

Он также обратил внимание на необходимость помощи со стороны государства, в частности, через разрешительные процедуры и согласование сертификаций, а также в открытии внешних рынков для украинских компаний.

Советник главы правления МХП Дмитрий Лось в свою очередь подчеркнул важность сотрудничества бизнеса и государства в борьбе за иностранные рынки сбыта.

"Ни один торговый представитель, ни одно министерство не способны открыть рынки более двухсот стран. Это невозможно, так как есть ограниченное время и ресурсы. В таких обстоятельствах бизнес должен становиться помощником и партнером своего государства", – сказал он во время выступления на панели "Торговые войны и их влияние на мировую экономику".

Главный эколог МХП Александр Семенец рассказал об опыте компании в сфере защиты окружающей среды, управления отходами и циркулярной экономики. В частности, представитель МХП представил ряд успешных кейсов компании в этой области: строительства биогазовых комплексов, производства брикетов из зерноотходов, переводе зерносушарок с природного газа на топливо из шелухи подсолнечника и запуске солнечных панелей.

"МХП выступает за энергоэффективность, уменьшение потребления энергии вообще и энергии, полученной из невозобновляемых источников в частности. Отдельный вопрос – увеличение доли потребления энергии, полученной из возобновляемых источников", - сказал Семенец на панели "Как изменения климата изменят ваш бизнес".

"Наша компания одной из первых в АПК начала делать целенаправленные шаги в борьбе с изменениями климата", – резюмировал главный эколог МХП.

Киевский международный экономический форум – международная платформа, на которой анализируются и обсуждаются перспективы развития украинской и глобальной экономики и бизнеса, а также их влияния на политику и общество.

В этом году форум посетили в частности, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук, главной международной звездой мероприятия стал один из богатейших людей мира, основатель компании Alibaba Джек Ма.