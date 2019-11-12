У МХП назвали умови для зростання економіки і збільшення експорту з України

Український уряд має визначити конкретні пріоритетні галузі економіки, створювати для них преференції і сприяти їх розвитку. Про це під час панельної дискусії "Україна на світовій економічній карті", що проходила в рамках Київського міжнародного економічного форуму, заявив перший заступник голови правління МХП Юрій Мельник.

"Уряд повинен конкретизувати свої дії: визначити пріоритетні галузі промисловості, для яких держава створить преференції і буде сприяти їх розвитку. Тоді це буде збалансована індустріально-аграрна модель, яка забезпечить розвиток бізнесу, держави та кожного громадянина зокрема", – сказав Мельник.

Він також звернув увагу на необхідність допомоги з боку держави, зокрема, через дозвільні процедури і узгодження сертифікацій, а також відкриття зовнішніх ринків для українських компаній.

Радник голови правління МХП Дмитро Лось у свою чергу наголосив на важливості співпраці бізнесу і держави в боротьбі за іноземні ринки збуту.

"Ні один торговий представник, жодне міністерство не здатні відкрити ринки понад двохсот країн. Це неможливо, так як є обмежений час і ресурси. В таких обставинах бізнес повинен ставати помічником і партнером своєї держави", – сказав він під час виступу на панелі "Торговельні війни та їх вплив на світову економіку".

Головний еколог МХП Олександр Семенець розповів про досвід компанії в сфері захисту навколишнього середовища, управління відходами та циркулярної економіки. Зокрема, представник МХП представив ряд успішних кейсів компанії в цій області: будівництва біогазових комплексів, виробництва брикетів з зерновідходів, переведення зерносушарок з природного газу на паливо з лушпиння соняшнику і запуску сонячних панелей.

"МХП виступає за енергоефективність, зменшення споживання енергії взагалі й енергії, отриманої з відновлюваних джерел, зокрема. Окреме питання – збільшення частки споживання енергії, отриманої з відновлюваних джерел", - сказав Семенець на панелі "Як зміни клімату змінять ваш бізнес".

"Наша компанія однією з перших в АПК почала робити цілеспрямовані кроки в боротьбі зі змінами клімату", – резюмував головний еколог МХП.

Київський міжнародний економічний форум – міжнародна платформа, на якій аналізуються та обговорюються перспективи розвитку української та глобальної економіки і бізнесу, а також їх впливу на політику і суспільство.

В цьому році форум відвідали зокрема, президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Олексій Гончарук, головною міжнародною зіркою заходу став один з найбагатших людей світу, засновник компанії Alibaba Джек Ма.