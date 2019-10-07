Аграрии заявляют об убытках из-за деятельности "Укрзализныци"

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МХП заявляет об исчезновении груза во время транспортировки "Укрзализныцей"

ООО "Катеринопольский элеватор" группы МХП и ПАО "Сумской завод продтоваров" обратились к правоохранительным органам из-за факта исчезновения более 80 тонн подсолнечного масла во время транспортировки по железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба МХП.

"Подсолнечное масло перевозилось в цистернах. ООО "Катеринопольский элеватор" отправил 11 цистерн общим весом свыше 696 тонн, из которых было потеряно почти 39 тонн. ПАО "Сумской завод продтоваров" отправил 4 цистерны общим весом почти 240 тонн, во время транспортировки было потеряно 44,3 тонны", - рассказали в МХП.

По данным пресс-службы, "Катеринопольский элеватор" отправил груз со станции "Звенигородка" (Черкасская область) в направлении станции "Жовтнева" на терминал ООО МП "Терминал Укрпищесбытсырье". ПАО "Сумской завод продтоваров" отправил груз со станции "Басы" (Сумская область) в аналогичном направлении.

"Факт исчезновения части груза был обнаружен отправителями 17 и 19 сентября 2019 года, после чего было подано заявление в правоохранительные органы. Общий объем убытков, которые понесли две компании, – 6 цистерн, в которых было более 80 тонн подсолнечного масла (ориентировочная стоимость – 1,5 млн гривен)", - говорится в сообщении.

Аграрии отметили, что факты исчезновения груза во время транспортировки "Укрзализныцей" не редкость, однако впервые зафиксированы потери в таких больших объемах.

"МХП и "Сумской завод продтоваров" поддерживают инициативы правительства, направленные на реформирование "Укрзализныци". Результатом реформы должно стать повышение скорости, безопасности и надежности доставки грузов, принадлежащих предприятиям агропромышленного комплекса", - резюмировали в МХП.