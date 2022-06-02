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Короткое мгновение счастья и чек для итальянцев: сеть восторженна сборной Украины

Фото: Сборная Украины после победы над Шотландией (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины солидной победой над Шотландией (3:1) взорвала украинский и не только сегмент социальных сетей.

Реакция украинского общества на успех национальной команды – в специальной подборке РБК-Украина.

Украинская сборная одолела шотландцев на "Хэмпден Парк" благодаря голам Ярмоленко, Яремчука и Довбика. Теперь 5 июня подопечные Александра Петракова будут бороться за последнюю путевку на Мундиаль в поединке с Уэльсом.

Одним из первых "сине-желтых" поздравил бывший наставник сборной Андрей Шевченко. Победа действительно не только важна, но и невероятна.

"Короткое мгновение наслаждения для Украины сочетается с ужасами войны. Какие же они замечательные и стойкие люди", – не устает удивляться легендарный Гари Линекер.

О важности победы в трудный для страны момент заявил и телезвезда Андрей Бедняков. Есть и еще один нюанс, связанный с лжебратским народом.

Экс-ведущий культовой программы "ТСН. Проспорт" Евгений Зинченко задал резонный вопрос. За Довбиком скауты "Торино", поговаривают, наблюдали прямо с трибун.

Традиционно ироничный тактический гик Михаил Смоловый, кажется, нашел свое объяснение успеху "сине-желтых". Без традиций "фортового" Олега Блохина не обошлось?!

Украинский дипломат Александр Щерба вывел любопытную формулу. Как только Украина начинает побеждать в футболе, победы начинаются и в других общественных сферах.

Многолетний голос "футбольной Украины", комментатор Виктор Вацко доволен послематчевой пресс-конференцией Петракова. Теперь он действительно самый главный тренер самой главной команды.

Гуру статистики Артур Валерко собрал главные цифры по итогам противостояния с Шотландией. Ждем продолжения всех приятных серий 5 июня в Кардиффе.

"Вышли. Бились. Выстояли. Победили. Потому что украинцы!" – уверен президент Владимир Зеленский. И верно отметил, что от эмоций счастья мы все чуть-чуть отвыкли...

Закрывает подборку сборная Шотландии. Туманный Альбион остается другом Украины. Оппоненты на 90 минут, солидарны – навсегда.

Напомним, что украинская сборная пробилась в финал плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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