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Международный суд направил в Украину крупнейшую в своей истории группу следователей

Фото: прокурор МУС Карим Хан (icc-cpi.int)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Международный уголовный суд (МУС) Организации объединенных наций (ООН) направил в Украину 42 следователя и экспертов. Они проведут расследование преступлений, совершенных российскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я могу подтвердить, что сегодня мое управление направило в Украину группу из 42 следователей, судебно-медицинских экспертов и вспомогательного персонала, чтобы продвигать наши расследования преступлений, подпадающих под юрисдикцию МУС", - заявил прокурор МУС Карим Хан.

Кроме того, по его словам, группа МУС окажет помощь властям Украины. Следователи и эксперты смогут опросить больше свидетелей, провести идентификацию цифровых материалов, собрать информацию и доказательства для будущих разбирательств в суде.

Хан отметил, направленная в Украину группа стала крупнейшей в истории МУС. Он добавил, что значительное число голландских экспертов поддерживают эту миссию.

Напомним, ООН собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время вторжения РФ с целью расследования их на предмет признания военными преступлениями.

Отметим, к расследованию преступлений российских военных в Украине присоединился офис прокурора МУС.

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