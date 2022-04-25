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Международный криминальный суд будет расследовать военные преступления россиян в Украине

Фото: Международный криминальный суд будет расследовать военные преступления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международный криминальный суд (МКС) примет участие в совместной группе по расследованию военных преступлений в Украине после российского вторжения. Прокурор МКС Карим Хан и генеральные прокуроры Литвы, Польши и Украины подписали соглашение о первом в истории участии Международного трибунала по военным преступлениям в следственной группе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Этим соглашением стороны посылают четкий сигнал о том, что будут предприняты все усилия для эффективного сбора доказательств основных международных преступлений, совершенных в Украине, и привлечения виновных к ответственности", - говорится в заявлении Евроюста.

Литва, Польша и Украина в прошлом месяце подписали соглашение о создании группы для обмена информацией и расследования военных преступлений и преступлений против человечности.

Хан в начале прошлого месяца начал расследование военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, после того, как об этом попросило беспрецедентное количество государств-членов суда.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины предлагает привести положения Криминального кодекса в соответствие с нормами международного права

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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