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Кабмин предлагает согласовать наказание за военные преступления с международным правом

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Украина, Воскресенье 17 апреля 2022 09:47
Кабмин предлагает согласовать наказание за военные преступления с международным правом Фото: Кабмин предложил изменения в Уголовный кодекс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины предлагает привести положения Криминального кодекса в соответствие с нормами международного права. Документ подан в Верховную Раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона 7290.

Положения проекта закона направлены и на установление криминальной ответственности за так называемые основные преступления по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления) в соответствии с требованиями современного международного права (в том числе - в связи с положениями Римского статута).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, регламентация криминальной ответственности за военные преступления в соответствии с законодательством Украины нуждается в существенной модернизации, поэтому предлагаемые редакции статей 438-4385 КК охватывают все разновидности военных преступлений, предусмотренные статьей 8 Римского статута, а также другие серьезные нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года о защите жертв войны.

Часть вторую статьи 442 КК предлагается изложить в соответствии с текстом статьи III Конвенции о предупреждении геноцида и наказания за него 1948 года, учитывая специфическое юридическое содержание прямого и публичного подстрекательства к геноциду.

Статья 4421 КК призвана обеспечить криминализацию преступлений против человечности. Предусмотренный настоящей статьей перечень деяний в полной мере, с соблюдением национальной юридической техники, предусматривает содержание статьи 7(1) Римского статута.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, положениями Криминального кодекса Украины на сегодня не предусмотрено уголовной ответственности за преступления против человечности и за военные преступления, которые представляют собой нарушение обычаев, а не договорного международного гуманитарного права.

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