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Красный крест отправляет две бригады хирургов в Сектор Газа

НовостиОбщество    31.05.2018 - 12:13
Иллюстративное фото (facebook.com)
Иллюстративное фото (facebook.com)

Хирурги окажут помощь пострадавшим в результате столкновений

Международный комитет Красного креста (МККК) отправляет две бригады хирургов в Сектор Газа. Об этом сообщает Reuters.

В частности, говорится о том, что они окажут помощь пострадавшим в результате столкновения между палестинцами и израильскими военными.

"Это вливание медицинской экспертизы и материалов ускорит долгий путь к выздоровлению и облегчит напряженную и перегруженную систему здравоохранения", - сказал Роберт Мардини, директор МККК по Ближнему и Среднему Востоку, добавив, что 13 000 человек были ранены после начала протестов 30 марта.

Напомним, как сообщалось ранее, Израиль и сектор Газа договорились прекратить обстрелы после самого массированного удара по Израилю со стороны Газы с 2014 года с помощью египетских посредников.

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Теги публикации: Сектор Газа, Красный Крест  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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