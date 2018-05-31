Красный крест отправляет две бригады хирургов в Сектор Газа

Хирурги окажут помощь пострадавшим в результате столкновений

Международный комитет Красного креста (МККК) отправляет две бригады хирургов в Сектор Газа. Об этом сообщает Reuters.

В частности, говорится о том, что они окажут помощь пострадавшим в результате столкновения между палестинцами и израильскими военными.

"Это вливание медицинской экспертизы и материалов ускорит долгий путь к выздоровлению и облегчит напряженную и перегруженную систему здравоохранения", - сказал Роберт Мардини, директор МККК по Ближнему и Среднему Востоку, добавив, что 13 000 человек были ранены после начала протестов 30 марта.

Напомним, как сообщалось ранее, Израиль и сектор Газа договорились прекратить обстрелы после самого массированного удара по Израилю со стороны Газы с 2014 года с помощью египетских посредников.