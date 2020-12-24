Международный фестиваль-конкурс «Выбор года» в Украине огласил товары и услуги №1 в стране

Фестиваль каждый год проводит маркетинговое исследование потребительских предпочтений в партнерстве с исследовательской компанией Ipsos Ukraine. Кроме потребителей, чье мнение больше всех влияет на результаты, привлекают высокое и профессиональное жюри.

Перечень брендов и компаний - ориентир для потребителей, которые хотят выбирать не просто популярные, но и качественные продукты или услуги. Кроме того, для брендов это способ проверить эффективность стратегии развития торговых марок и качество маркетинга.

Победители получили медаль «Выбор года», которая является атрибутом товаров №1 в Украине. Награда помогает привлечь внимание потребителя как возле торгового стеллажа, так и в цифровых каналах коммуникации. Так, 64% потребителей обращают внимание на медаль, а 24% выбирают именно этот товар или услугу.

Премия «Выбор года» уже двадцать лет подряд определяет лучшие торговые марки, представленные в Украине. «Выбор года» ― одна из самых престижных наград в сфере бизнеса, объединяющая сообщество международных брендов и украинских компаний, которые достигли значительных успехов в коммуникации с потребителями и наращивают долю рынка.

Методика определения товаров и услуг №1 разработана компанией Fеstivals International (США) и дает комплексную оценку позиции товара, услуги и компании-производителя на рынке.

Список победителей международного фестиваля-конкурса «Выбор года» 2020:

Производитель школьных и офисных досок года – UKRBOARDS

Сервис онлайн-кредитования года – Moneyveo

Твердый сыр года – КОМО

Плавленый сыр года – КОМО

Мука года – КиївМлин

Йогурт года – Галичина

Краска года украинского производства – Kolorit

Лампочка года – Videx

Телевизор эконом-класса года – Kivi

Душевые системы года – Hansgrohe

Пылесос года – Electrolux

Стиральная машина года – LG ELECTRONICS

Холодильник года – LG ELECTRONICS

Электрогриль года – Tefal

Пирожные года – БКК Київ

Хлебцы года – NORDIC

Девелоперская компания года в пригороде Киева – Строительная группа «Синергия»

Девелоперская компания года в г. Киев – DIM

Жилищный комплекс бизнес-класса года в пригороде Киева – Krona Park II

Жилищный комплекс бизнес-класса года в г. Киев – ЖК DIADANS

Торгово-развлекательный комплекс года – ТРЦ River Mall

Уборочная техника года – Kärcher

Садовая техника года – Kärcher

Гель-лаки и средства для маникюра года – Kodi Professional

Сеть бутиков натуральной косметики года – Yves Rocher

Электрический теплый пол года – Nexans

Производитель профильных систем для металлопластиковых окон и дверей года – Rehau

Производитель бумажных изделий года – Selpak

Шоколад года – Millennium

Программа года для коррекции и снижения массы тела – Herbalife Nutrition

Диетические добавки года – Herbalife Nutrition

Облачный сервис электронного документооборота года – Document.Online

Отечественный бренд года одежды для женщин – VOVK

Средство года для поддержания иммунитета на основе бета-глюканов – Бета-Імун

Назальный спрей года на основе морской воды – Хьюмер

Препарат года для лечения насморка (на основе растительных компонентов) – Синупрет

Сеть центров лазерной эпиляции года – Лазерхауз

Одноразовые медицинские перчатки года – MedTouch

Автобусные туры года – Аккорд-тур

Венотоник года в таблетках – Детралекс

Сеть барбершопов года – ЦирюльникЪ

Альтернативные продукты года для курильщиков – IQOS

Магазины красоты и здоровья года – EVA

Косметика года для ухода за лицом – Nivea

Препарат года от никотиновой зависимости – Нікоретте

Фармацевтическая компания года (иностранная) – ДЖОНСОН И ДЖОНСОН

Скорая медицинская помощь года – Добробут

Антисептик года для рук – Dr.Sanitizer

Украинский интернет-сервис погоды года – Gismeteo

Жилищный комплекс курортного типа года в пригороде Киева – Уютный квартал

Коммерческая программа года для подачи отчетности и электронного документооборота – M.E.Doc

Украинская ERP-система года – IsPRO

Национальная сеть торговых центров года – Епіцентр

2020-й никого не оставил равнодушным. Одних он испытывал, от других требовал быстро трансформироваться, а кто-то был вынужден капитулировать в условиях карантина и изменений в поведении потребителя.

«Пережить 2020-й и остаться №1 на рынке ― это что-то из области фантастики. Видим, что бренды, которые развивали цифровые каналы коммуникации, быстрее приспосабливались к новым условиям. Они эффективнее отреагировали на вызовы и не растерялись. В этом их поддержали потребители. Так что по итогам фестиваля-конкурса видим много брендов и компаний, которые потеснили прошлогодних победителей. Среди победителей и те, кто не сдает позиции и держит уровень много лет подряд. Надеюсь, новый статус станет прочной основой для масштабных коммуникационных и рекламных кампаний», ― комментирует Анна Руденко, национальный менеджер конкурса «Выбор года» в Украине и Республике Беларусь.

Дмитрий Баранов, маркетинг-менеджер ТМ Hansgrohe в Украине: «2020 год довольно тяжелый не только для украинцев, но и для людей во всем мире. Покупатели стали более рассудительными в своих потребностях и тщательнее выбирают товары. Уменьшилось количество эмоциональных покупок. На первый план выходят цена и качество, а также совмещенность многих функций в одном продукте. Мы в Hansgrohe стараемся соответствовать ожиданиям наших потребителей. Мы уверены в нашем продукте, знаем его преимущества. У нас было желание снова доказать, что мы №1 на рынке, как и в 2019 году. А также проверить, не изменилось ли мнение потребителей».

Сергей Венгер, вице-президент по маркетингу, управлению персоналом и бизнес-трансформации в компании KIVI:

«KIVI ― самая молодая компания на рынке телевизоров. Нам всего четыре года, два из которых мы получаем золотую медаль «Выбор года» на высококонкурентном рынке, где телевизоры KIVI соперничают с продукцией компаний мирового масштаба. После получения награды в прошлом году команда была мотивирована вновь доказать, что победа в 2019-м не была случайностью. Победа служит индикатором направления движения компании. Она позволяет сотрудникам вырваться из круга повседневных дел, оценить выполненную работу и пройденный путь, признанные потребителем. Получение награды также позволит показать покупателям, что они сделали правильный выбор».

Команда фестиваля благодарит за поддержку генерального спонсора фестиваля ― торговую марку Nexans, победителя в номинации «Электрический теплый пол года».

https://choice-of-the-year.com.ua/