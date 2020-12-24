ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Международный фестиваль-конкурс «Выбор года» в Украине огласил товары и услуги №1 в стране

Пресс-релизы, Четверг 24 декабря 2020 10:50
Международный фестиваль-конкурс «Выбор года» в Украине огласил товары и услуги №1 в стране

Фестиваль каждый год проводит маркетинговое исследование потребительских предпочтений в партнерстве с исследовательской компанией Ipsos Ukraine. Кроме потребителей, чье мнение больше всех влияет на результаты, привлекают высокое и профессиональное жюри.

Перечень брендов и компаний - ориентир для потребителей, которые хотят выбирать не просто популярные, но и качественные продукты или услуги. Кроме того, для брендов это способ проверить эффективность стратегии развития торговых марок и качество маркетинга.

Победители получили медаль «Выбор года», которая является атрибутом товаров №1 в Украине. Награда помогает привлечь внимание потребителя как возле торгового стеллажа, так и в цифровых каналах коммуникации. Так, 64% потребителей обращают внимание на медаль, а 24% выбирают именно этот товар или услугу.

Премия «Выбор года» уже двадцать лет подряд определяет лучшие торговые марки, представленные в Украине. «Выбор года» ― одна из самых престижных наград в сфере бизнеса, объединяющая сообщество международных брендов и украинских компаний, которые достигли значительных успехов в коммуникации с потребителями и наращивают долю рынка.

Методика определения товаров и услуг №1 разработана компанией Fеstivals International (США) и дает комплексную оценку позиции товара, услуги и компании-производителя на рынке.

Список победителей международного фестиваля-конкурса «Выбор года» 2020:

  • Производитель школьных и офисных досок года – UKRBOARDS
  • Сервис онлайн-кредитования года – Moneyveo
  • Твердый сыр года – КОМО
  • Плавленый сыр года – КОМО
  • Мука года – КиївМлин
  • Йогурт года – Галичина
  • Краска года украинского производства – Kolorit
  • Лампочка года – Videx
  • Телевизор эконом-класса года – Kivi
  • Душевые системы года – Hansgrohe
  • Пылесос года – Electrolux
  • Стиральная машина года – LG ELECTRONICS
  • Холодильник года – LG ELECTRONICS
  • Электрогриль года – Tefal
  • Пирожные года – БКК Київ
  • Хлебцы года – NORDIC
  • Девелоперская компания года в пригороде Киева – Строительная группа «Синергия»
  • Девелоперская компания года в г. Киев – DIM
  • Жилищный комплекс бизнес-класса года в пригороде Киева – Krona Park II
  • Жилищный комплекс бизнес-класса года в г. Киев – ЖК DIADANS
  • Торгово-развлекательный комплекс года – ТРЦ River Mall
  • Уборочная техника года – Kärcher
  • Садовая техника года – Kärcher
  • Гель-лаки и средства для маникюра года – Kodi Professional
  • Сеть бутиков натуральной косметики года – Yves Rocher
  • Электрический теплый пол года – Nexans
  • Производитель профильных систем для металлопластиковых окон и дверей года – Rehau
  • Производитель бумажных изделий года – Selpak
  • Шоколад года – Millennium
  • Программа года для коррекции и снижения массы тела – Herbalife Nutrition
  • Диетические добавки года – Herbalife Nutrition
  • Облачный сервис электронного документооборота года – Document.Online
  • Отечественный бренд года одежды для женщин – VOVK
  • Средство года для поддержания иммунитета на основе бета-глюканов – Бета-Імун
  • Назальный спрей года на основе морской воды – Хьюмер
  • Препарат года для лечения насморка (на основе растительных компонентов) – Синупрет
  • Сеть центров лазерной эпиляции года – Лазерхауз
  • Одноразовые медицинские перчатки года – MedTouch
  • Автобусные туры года – Аккорд-тур
  • Венотоник года в таблетках – Детралекс
  • Сеть барбершопов года – ЦирюльникЪ
  • Альтернативные продукты года для курильщиков – IQOS
  • Магазины красоты и здоровья года – EVA
  • Косметика года для ухода за лицом – Nivea
  • Препарат года от никотиновой зависимости – Нікоретте
  • Фармацевтическая компания года (иностранная) – ДЖОНСОН И ДЖОНСОН
  • Скорая медицинская помощь года – Добробут
  • Антисептик года для рук – Dr.Sanitizer
  • Украинский интернет-сервис погоды года – Gismeteo
  • Жилищный комплекс курортного типа года в пригороде Киева – Уютный квартал
  • Коммерческая программа года для подачи отчетности и электронного документооборота – M.E.Doc
  • Украинская ERP-система года – IsPRO
  • Национальная сеть торговых центров года – Епіцентр

2020-й никого не оставил равнодушным. Одних он испытывал, от других требовал быстро трансформироваться, а кто-то был вынужден капитулировать в условиях карантина и изменений в поведении потребителя.

«Пережить 2020-й и остаться №1 на рынке ― это что-то из области фантастики. Видим, что бренды, которые развивали цифровые каналы коммуникации, быстрее приспосабливались к новым условиям. Они эффективнее отреагировали на вызовы и не растерялись. В этом их поддержали потребители. Так что по итогам фестиваля-конкурса видим много брендов и компаний, которые потеснили прошлогодних победителей. Среди победителей и те, кто не сдает позиции и держит уровень много лет подряд. Надеюсь, новый статус станет прочной основой для масштабных коммуникационных и рекламных кампаний», ― комментирует Анна Руденко, национальный менеджер конкурса «Выбор года» в Украине и Республике Беларусь.

Дмитрий Баранов, маркетинг-менеджер ТМ Hansgrohe в Украине: «2020 год довольно тяжелый не только для украинцев, но и для людей во всем мире. Покупатели стали более рассудительными в своих потребностях и тщательнее выбирают товары. Уменьшилось количество эмоциональных покупок. На первый план выходят цена и качество, а также совмещенность многих функций в одном продукте. Мы в Hansgrohe стараемся соответствовать ожиданиям наших потребителей. Мы уверены в нашем продукте, знаем его преимущества. У нас было желание снова доказать, что мы №1 на рынке, как и в 2019 году. А также проверить, не изменилось ли мнение потребителей».

Сергей Венгер, вице-президент по маркетингу, управлению персоналом и бизнес-трансформации в компании KIVI:

«KIVI самая молодая компания на рынке телевизоров. Нам всего четыре года, два из которых мы получаем золотую медаль «Выбор года» на высококонкурентном рынке, где телевизоры KIVI соперничают с продукцией компаний мирового масштаба. После получения награды в прошлом году команда была мотивирована вновь доказать, что победа в 2019-м не была случайностью. Победа служит индикатором направления движения компании. Она позволяет сотрудникам вырваться из круга повседневных дел, оценить выполненную работу и пройденный путь, признанные потребителем. Получение награды также позволит показать покупателям, что они сделали правильный выбор».

Команда фестиваля благодарит за поддержку генерального спонсора фестиваля ― торговую марку Nexans, победителя в номинации «Электрический теплый пол года».

https://choice-of-the-year.com.ua/

Читайте РБК-Украина в Google

Новости Украины Пресс-релизы
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь