Міжнародний фестиваль-конкурс "Вибір року" в Україні оголосив товари та послуги №1 в країні

Фестиваль щороку проводить маркетингове дослідження споживчих уподобань у партнерстві з дослідницькою компанією Ipsos Ukraine. Крім споживачів, чия думка найбільше впливає на результати, залучають високе та професійне журі.

Перелік брендів та компаній ― орієнтир для споживачів, які хочуть обирати не просто популярні, а ще й якісні продукти чи послуги. Крім того, для брендів це спосіб перевірити ефективність стратегії розвитку торгових марок та якість маркетингу.

Переможці отримали медаль «Вибір року», яка є атрибутом товарів №1 в Україні. Відзнака допомагає привернути увагу споживача як біля полиці, так і у цифрових каналах комунікації. Так, 64% споживачів звертають увагу на медаль, а 24% обирають саме цей товар або послугу.

Премія «Вибір року» уже двадцять років поспіль визначає найкращі торгові марки, що представлені в Україні. «Вибір року» ― одна з найпрестижніших нагород у сфері бізнесу, що об’єднує спільноту міжнародних брендів та українських компаній, які досягли значних успіхів у комунікації зі споживачами та нарощують частку ринку.

Методика визначення товарів та послуг №1 розроблена компанією Fеstivals International (США) і дає комплексну оцінку позиції товару, послуги та компанії-виробника на ринку.

Список переможців міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» 2020:

Виробник шкільних та офісних дошок року – UKRBOARDS

Сервіс онлайн-кредитування року – Moneyveo

Твердий сир року – КОМО

Плавлений сир року – КОМО

Борошно року – КиївМлин

Йогурт року – Галичина

Фарба року українського виробництва – Kolorit

Лампочка року – Videx

Телевізор економ-класу року – Kivi

Душові системи року – Hansgrohe

Пилосос року – Electrolux

Пральна машина року – LG ELECTRONICS

Холодильник року – LG ELECTRONICS

Електрогриль року – Tefal

Тістечка року – БКК Київ

Хлібці року – NORDIC

Девелоперська компанія року в передмісті Києва – Будівельна група «Синергія»

Девелоперська компанія року в м. Київ – DIM

Житловий комплекс бiзнес-класу року в передмісті Києва – Krona Park II

Житловий комплекс бiзнес-класу року в м. Київ – ЖК DIADANS

Торговельно-розважальний комплекс року – ТРЦ River Mall

Прибиральна техніка року – Kärcher

Садова техніка року – Kärcher

Гель-лаки та засоби для манікюру року – Kodi Professional

Мережа бутиків натуральної косметики року – Yves Rocher

Електрична тепла підлога року – Nexans

Виробник профільних систем для металопластикових вікон та дверей року – Rehau

Виробник паперових виробів року – Selpak

Шоколад року – Millennium

Програма року для корекції та зниження маси тіла – Herbalife Nutrition

Дієтичні добавки року – Herbalife Nutrition

Хмарний сервіс електронного документообігу року – Document.Online

Вітчизняний бренд року одягу для жінок – VOVK

Засіб року для підтримки імунітету на основі бета-глюканів – Бета-Імун

Назальний спрей року на основі морської води – Хьюмер

Препарат року для лікування нежитю (на основі рослинних компонентів) – Синупрет

Мережа центрів лазерної епіляції року – Лазерхауз

Одноразові медичні рукавички року – MedTouch

Автобусні тури року – Аккорд-тур

Венотонік року в таблетках – Детралекс

Мережа барбершопів року – ЦирюльникЪ

Альтернативні продукти року для курців – IQOS

Магазини краси та здоров'я року – EVA

Косметика року для догляду за обличчям – Nivea

Препарат року від нікотинової залежності – Нікоретте

Фармацевтична компанія року (іноземна) – ДЖОНСОН I ДЖОНСОН

Швидка медична допомога року – Добробут

Антисептик року для рук – Dr.Sanitizer

Український інтернет-сервіс погоди року – Gismeteo

Житловий комплекс курортного типу року в передмісті Києва – Уютний квартал

Комерційна програма року для подання звітності та електронного документообігу – M.E.Doc

Українська ERP-система року – IsPRO

Національна мережа торговельних центрів року – Епіцентр

2020-й нікого не залишив байдужим. Когось випробовував, від інших вимагав швидко трансформуватися, хтось був змушений капітулювати в умовах карантину та змін у поведінці споживачів.

«Пережити 2020-й та залишитися №1 на ринку ― це щось із галузі фантастики. Бачимо, що бренди, які розвивали цифрові канали комунікації, швидше пристосувалися до нових умов. Вони ефективніше відреагували на виклики та не розгубилися. В цьому їх підтримали споживачі. Тому за підсумками фестивалю-конкурсу бачимо чимало брендів та компаній, які потіснили торішніх переможців. Серед переможців і ті, хто не поступається позиціями й тримає рівень багато років поспіль. Сподіваюсь, новий статус стане міцною основою для масштабних комунікаційних та рекламних кампаній», ― коментує Анна Руденко, національний менеджер конкурсу «Вибір року» в Україні та Республіці Білорусь.

Дмитро Баранов, маркетинг-менеджер ТМ Hansgrohe в Україні:«2020 рік досить важкий для людей у всьому світі та в Україні зокрема. Споживачі стали розважливішими в своїх потребах та прискіпливіше обирають товари. Зменшилась кількість емоційних покупок. На перший план виходять ціна та якість продукції, сумісність багатьох функцій в одному продукті. Ми в Hansgrohe намагаємось відповідати очікуванням наших споживачів. Ми впевнені в нашому продукті, знаємо його переваги. В нас було бажання знову довести, що ми №1 на ринку, як і 2019 року. А також перевірити, чи не змінилась думка споживачів».

Сергій Венгер, віцепрезидент з маркетингу, управління персоналом та бізнес-трансформації в компанії KIVI:

«KIVI ― наймолодша компанія на ринку телевізорів. Компанії всього чотири роки, два з яких ми отримуємо золоту медаль «Вибір року» на дуже висококонкурентному ринку, де телевізори KIVI змагаються з продукцією компаній світового масштабу. Після отримання нагороди торік команда була мотивована довести знову, що перемога в 2019-му не була випадковістю. Перемога є індикатором напрямку руху компанії. Вона дозволяє співробітникам вирватися з кола буденних справ, оцінити виконану роботу та пройдений шлях, що був визнаний споживачем. Отримання нагороди також дозволить показати покупцям, що вони зробили правильний вибір».

Команда фестивалю вдячна за підтримку генеральному спонсору ― торговій марці Nexans, переможцю в номінації «Електрична тепла підлога року».

https://choice-of-the-year.com.ua/