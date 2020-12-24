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Міжнародний фестиваль-конкурс "Вибір року" в Україні оголосив товари та послуги №1 в країні

Прес-релізи, Четвер 24 грудня 2020 10:50
Міжнародний фестиваль-конкурс "Вибір року" в Україні оголосив товари та послуги №1 в країні

Фестиваль щороку проводить маркетингове дослідження споживчих уподобань у партнерстві з дослідницькою компанією Ipsos Ukraine. Крім споживачів, чия думка найбільше впливає на результати, залучають високе та професійне журі.

Перелік брендів та компаній ― орієнтир для споживачів, які хочуть обирати не просто популярні, а ще й якісні продукти чи послуги. Крім того, для брендів це спосіб перевірити ефективність стратегії розвитку торгових марок та якість маркетингу.

Переможці отримали медаль «Вибір року», яка є атрибутом товарів №1 в Україні. Відзнака допомагає привернути увагу споживача як біля полиці, так і у цифрових каналах комунікації. Так, 64% споживачів звертають увагу на медаль, а 24% обирають саме цей товар або послугу.

Премія «Вибір року» уже двадцять років поспіль визначає найкращі торгові марки, що представлені в Україні. «Вибір року» ― одна з найпрестижніших нагород у сфері бізнесу, що об’єднує спільноту міжнародних брендів та українських компаній, які досягли значних успіхів у комунікації зі споживачами та нарощують частку ринку.

Методика визначення товарів та послуг №1 розроблена компанією Fеstivals International (США) і дає комплексну оцінку позиції товару, послуги та компанії-виробника на ринку.

Список переможців міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» 2020:

  • Виробник шкільних та офісних дошок року – UKRBOARDS
  • Сервіс онлайн-кредитування року – Moneyveo
  • Твердий сир року – КОМО
  • Плавлений сир року – КОМО
  • Борошно року – КиївМлин
  • Йогурт року – Галичина
  • Фарба року українського виробництва – Kolorit
  • Лампочка року – Videx
  • Телевізор економ-класу року – Kivi
  • Душові системи року – Hansgrohe
  • Пилосос року – Electrolux
  • Пральна машина року – LG ELECTRONICS
  • Холодильник року – LG ELECTRONICS
  • Електрогриль року – Tefal
  • Тістечка року – БКК Київ
  • Хлібці року – NORDIC
  • Девелоперська компанія року в передмісті Києва – Будівельна група «Синергія»
  • Девелоперська компанія року в м. Київ – DIM
  • Житловий комплекс бiзнес-класу року в передмісті Києва – Krona Park II
  • Житловий комплекс бiзнес-класу року в м. Київ – ЖК DIADANS
  • Торговельно-розважальний комплекс року – ТРЦ River Mall
  • Прибиральна техніка року – Kärcher
  • Садова техніка року – Kärcher
  • Гель-лаки та засоби для манікюру року – Kodi Professional
  • Мережа бутиків натуральної косметики року – Yves Rocher
  • Електрична тепла підлога року – Nexans
  • Виробник профільних систем для металопластикових вікон та дверей року – Rehau
  • Виробник паперових виробів року – Selpak
  • Шоколад року – Millennium
  • Програма року для корекції та зниження маси тіла – Herbalife Nutrition
  • Дієтичні добавки року – Herbalife Nutrition
  • Хмарний сервіс електронного документообігу року – Document.Online
  • Вітчизняний бренд року одягу для жінок – VOVK
  • Засіб року для підтримки імунітету на основі бета-глюканів – Бета-Імун
  • Назальний спрей року на основі морської води – Хьюмер
  • Препарат року для лікування нежитю (на основі рослинних компонентів) – Синупрет
  • Мережа центрів лазерної епіляції року – Лазерхауз
  • Одноразові медичні рукавички року – MedTouch
  • Автобусні тури року – Аккорд-тур
  • Венотонік року в таблетках – Детралекс
  • Мережа барбершопів року – ЦирюльникЪ
  • Альтернативні продукти року для курців – IQOS
  • Магазини краси та здоров'я року – EVA
  • Косметика року для догляду за обличчям – Nivea
  • Препарат року від нікотинової залежності – Нікоретте
  • Фармацевтична компанія року (іноземна) – ДЖОНСОН I ДЖОНСОН
  • Швидка медична допомога року – Добробут
  • Антисептик року для рук – Dr.Sanitizer
  • Український інтернет-сервіс погоди року – Gismeteo
  • Житловий комплекс курортного типу року в передмісті Києва – Уютний квартал
  • Комерційна програма року для подання звітності та електронного документообігу – M.E.Doc
  • Українська ERP-система року – IsPRO
  • Національна мережа торговельних центрів року – Епіцентр

2020-й нікого не залишив байдужим. Когось випробовував, від інших вимагав швидко трансформуватися, хтось був змушений капітулювати в умовах карантину та змін у поведінці споживачів.

«Пережити 2020-й та залишитися №1 на ринку ― це щось із галузі фантастики. Бачимо, що бренди, які розвивали цифрові канали комунікації, швидше пристосувалися до нових умов. Вони ефективніше відреагували на виклики та не розгубилися. В цьому їх підтримали споживачі. Тому за підсумками фестивалю-конкурсу бачимо чимало брендів та компаній, які потіснили торішніх переможців. Серед переможців і ті, хто не поступається позиціями й тримає рівень багато років поспіль. Сподіваюсь, новий статус стане міцною основою для масштабних комунікаційних та рекламних кампаній», ― коментує Анна Руденко, національний менеджер конкурсу «Вибір року» в Україні та Республіці Білорусь.

Дмитро Баранов, маркетинг-менеджер ТМ Hansgrohe в Україні:«2020 рік досить важкий для людей у всьому світі та в Україні зокрема. Споживачі стали розважливішими в своїх потребах та прискіпливіше обирають товари. Зменшилась кількість емоційних покупок. На перший план виходять ціна та якість продукції, сумісність багатьох функцій в одному продукті. Ми в Hansgrohe намагаємось відповідати очікуванням наших споживачів. Ми впевнені в нашому продукті, знаємо його переваги. В нас було бажання знову довести, що ми №1 на ринку, як і 2019 року. А також перевірити, чи не змінилась думка споживачів».

Сергій Венгер, віцепрезидент з маркетингу, управління персоналом та бізнес-трансформації в компанії KIVI:

«KIVI наймолодша компанія на ринку телевізорів. Компанії всього чотири роки, два з яких ми отримуємо золоту медаль «Вибір року» на дуже висококонкурентному ринку, де телевізори KIVI змагаються з продукцією компаній світового масштабу. Після отримання нагороди торік команда була мотивована довести знову, що перемога в 2019-му не була випадковістю. Перемога є індикатором напрямку руху компанії. Вона дозволяє співробітникам вирватися з кола буденних справ, оцінити виконану роботу та пройдений шлях, що був визнаний споживачем. Отримання нагороди також дозволить показати покупцям, що вони зробили правильний вибір».

Команда фестивалю вдячна за підтримку генеральному спонсору торговій марці Nexans, переможцю в номінації «Електрична тепла підлога року».

https://choice-of-the-year.com.ua/

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