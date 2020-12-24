Міжнародний фестиваль-конкурс "Вибір року" в Україні оголосив товари та послуги №1 в країні

Фестиваль щороку проводить маркетингове дослідження споживчих уподобань у партнерстві з дослідницькою компанією Ipsos Ukraine. Крім споживачів, чия думка найбільше впливає на результати, залучають високе та професійне журі.
Перелік брендів та компаній ― орієнтир для споживачів, які хочуть обирати не просто популярні, а ще й якісні продукти чи послуги. Крім того, для брендів це спосіб перевірити ефективність стратегії розвитку торгових марок та якість маркетингу.
Переможці отримали медаль «Вибір року», яка є атрибутом товарів №1 в Україні. Відзнака допомагає привернути увагу споживача як біля полиці, так і у цифрових каналах комунікації. Так, 64% споживачів звертають увагу на медаль, а 24% обирають саме цей товар або послугу.
Премія «Вибір року» уже двадцять років поспіль визначає найкращі торгові марки, що представлені в Україні. «Вибір року» ― одна з найпрестижніших нагород у сфері бізнесу, що об’єднує спільноту міжнародних брендів та українських компаній, які досягли значних успіхів у комунікації зі споживачами та нарощують частку ринку.
Методика визначення товарів та послуг №1 розроблена компанією Fеstivals International (США) і дає комплексну оцінку позиції товару, послуги та компанії-виробника на ринку.
Список переможців міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» 2020:
2020-й нікого не залишив байдужим. Когось випробовував, від інших вимагав швидко трансформуватися, хтось був змушений капітулювати в умовах карантину та змін у поведінці споживачів.
«Пережити 2020-й та залишитися №1 на ринку ― це щось із галузі фантастики. Бачимо, що бренди, які розвивали цифрові канали комунікації, швидше пристосувалися до нових умов. Вони ефективніше відреагували на виклики та не розгубилися. В цьому їх підтримали споживачі. Тому за підсумками фестивалю-конкурсу бачимо чимало брендів та компаній, які потіснили торішніх переможців. Серед переможців і ті, хто не поступається позиціями й тримає рівень багато років поспіль. Сподіваюсь, новий статус стане міцною основою для масштабних комунікаційних та рекламних кампаній», ― коментує Анна Руденко, національний менеджер конкурсу «Вибір року» в Україні та Республіці Білорусь.
Дмитро Баранов, маркетинг-менеджер ТМ Hansgrohe в Україні:«2020 рік досить важкий для людей у всьому світі та в Україні зокрема. Споживачі стали розважливішими в своїх потребах та прискіпливіше обирають товари. Зменшилась кількість емоційних покупок. На перший план виходять ціна та якість продукції, сумісність багатьох функцій в одному продукті. Ми в Hansgrohe намагаємось відповідати очікуванням наших споживачів. Ми впевнені в нашому продукті, знаємо його переваги. В нас було бажання знову довести, що ми №1 на ринку, як і 2019 року. А також перевірити, чи не змінилась думка споживачів».
Сергій Венгер, віцепрезидент з маркетингу, управління персоналом та бізнес-трансформації в компанії KIVI:
«KIVI ― наймолодша компанія на ринку телевізорів. Компанії всього чотири роки, два з яких ми отримуємо золоту медаль «Вибір року» на дуже висококонкурентному ринку, де телевізори KIVI змагаються з продукцією компаній світового масштабу. Після отримання нагороди торік команда була мотивована довести знову, що перемога в 2019-му не була випадковістю. Перемога є індикатором напрямку руху компанії. Вона дозволяє співробітникам вирватися з кола буденних справ, оцінити виконану роботу та пройдений шлях, що був визнаний споживачем. Отримання нагороди також дозволить показати покупцям, що вони зробили правильний вибір».
Команда фестивалю вдячна за підтримку генеральному спонсору ― торговій марці Nexans, переможцю в номінації «Електрична тепла підлога року».