Международные суды. МИД объяснил, какую компенсацию потребует от России в Гааге

В министерстве прогнозируют, что в течение ближайших шести месяцев арбитраж может вынести решение о приемлемости к рассмотрению дела о захвате Россией 24 украинских моряков в ноябре 2018 года. После этого суд перейдет к рассмотрению дела по существу и установит дату, к которой Россия должна будет подать контр-меморандум - основной процессуальный документ стороны защиты.

"Сроки окончательного решения будут зависеть от того, насколько успешно мы будем противодействовать попыткам России затянуть процесс", - отметил МИД.

Во втором арбитражном разбирательстве, касающемся незаконного использования Россией прибрежных вод Черного и Азовского морей, суд уже вынес решение о юрисдикции дела год назад. МИД прогнозирует, что рассмотрение дела по существу займет "несколько лет".

Размер материальной компенсации, которую Украина потребует от РФ, в Министерстве не раскрыли, отметив, что это "не основная цель".

"Что касается компенсаций, то для начала нужно доказать, что РФ является нарушителем международного права. Процедурно вопросы компенсаций рассматриваются после вынесения арбитражем решения по существу заявленных требований. Кроме того, компенсации - важная, но не основная цель Украины. Прежде всего, мы требуем восстановления ситуации до того состояния, которое существовало до начала оккупации Крымского полуострова Россией - это касается и восстановления в полном объеме свободы мореходства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, и прекращения негативных последствий строительства Керченского моста и т.д.", - сказано в ответе на запрос.