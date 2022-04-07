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Международные резервы Украины выросли за март на 2%

Фото: резервы НБУ за март выросли до 28,1 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Размер международных резервов Украины в течение марта 2022 года вырос на 2%. На 1 апреля размер резервов составил 28 107,5 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в сообщении, резервы выросли благодаря поступлению финансирования от международных партнеров, что компенсировало продажу валюты Национальным банком и платежи по обслуживанию государственного долга.

Во-первых, операции по управлению государственным долгом

Валютные поступления в пользу правительства составили 3 274 млн долларов. В частности, 1 006 млн СПЗ поступили от МВФ (в рамках Инструмента быстрого финансирования, RFI) 639 млн евро - от Европейского инвестиционного банка, 588 млн евро - от Европейского союза, а также 111 млн долларов и 312 млн евро - от Всемирного банка.

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 283 млн долларов. Из этой суммы 205 млн долларов направлено на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ) и 44 млн долларов - на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), номинированных в валюте.

Кроме того, в марте НБУ и правительство Украины уплатили 680 млн долларов в пользу МВФ.

Во-вторых, операции НБУ на межбанковском валютном рынке

"После вторжения российских захватчиков на территорию Украины с 24 февраля валютный рынок работает в режиме ограничений. Это важно для защиты стабильности финансовой системы Украины, ее надежного функционирования. Учитывая ограничения, большинство операций на валютном рынке в марте проводились между банками и Национальным банком", - говорится в сообщении.

Всего в прошлом месяце Национальный банк продал на валютном рынке 2 476 млн долларов и выкупил 748 млн долларов. Следовательно, чистая продажа валюты центробанком составляет 1 728 млн долларов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Национальный банк Украины