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Міжнародні резерви України зросли за березень на 2%

Фото: Резерви НБУ за березень зросли до 28,1 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Розмір міжнародних резервів України протягом березня 2022 року зріс на 2%. На 1 квітня розмір резервів склав 28 107,5 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначається в повідомленні, резерви зросли завдяки надходженню фінансування від міжнародних партнерів, яке компенсувало продаж валюти Національним банком та платежі з обслуговування державного боргу.

По-перше, операції з управління державним боргом

Валютні надходження на користь уряду становили 3 274 млн доларів. Зокрема, 1 006 млн СПЗ надійшли від МВФ (у межах Інструменту швидкого фінансування, RFI), 639 млн євро - від Європейського інвестиційного банку, 588 млн євро - від Європейського союзу, а також 111 млн доларів та 312 млн євро - від Світового банку.

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 283 млн доларів. З цієї суми 205 млн доларів спрямовано на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП) та 44 млн доларів - на обслуговування та погашення внутрішніх держоблігацій (ОВДП), номінованих у валюті.

Крім того, у березні НБУ та уряд України сплатили 680 млн доларів на користь МВФ.

По-друге, операції НБУ на міжбанківському валютному ринку

"Після вторгнення російських загарбників на територію України з 24 лютого валютний ринок працює в режимі обмежень. Це важливо для захисту стабільності фінансової системи України, її надійного функціонування. З огляду на обмеження більшість операцій на валютному ринку в березні здійснювалися між банками та Національним банком", - йдеться в повідомленні.

Загалом у минулому місяці Національний банк продав на валютному ринку 2 476 млн доларів й викупив 748 млн доларів. Отже, чистий продаж валюти центробанком становить 1 728 млн доларів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Національний банк України