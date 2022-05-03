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Международные резервы Украины сократились за месяц еще на 1,5 млрд долларов, - глава НБУ

Фото: международные резервы Украины упали за апрель на 1,5 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международные резервы Украины в течение апреля сократились на 1,5 млрд долларов. Однако благодаря международной помощи НБУ сможет поддержать резервы на должном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление глава НБУ Кирилла Шевченко.

"По состоянию на начало мая резервы, по оперативным данным, составляют 26,6 млрд долларов. При достаточной международной финансовой помощи у нас будет возможность содержать резервы на должном уровне и даже увеличивать их", - сказал Шевченко.

Шевченко напомнил, что НБУ зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 гривен на время военного положения. Однако фиксация курса является временным решением.

"Мы остаемся приверженными рыночным подходам и курсу на валютную либерализацию. По мере роста объемов предложения валюты на рынке благодаря постепенному возобновлению экспорта товаров мы вернемся к политике плавающего курсообразования, при которой курс определяется рынком, а центробанк сглаживает чрезмерные курсовые колебания", - сказал глава НБУ.

Отметим, размер международных резервов Украины в течение марта 2022 года вырос на 2% до 28,1 млрд долларов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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