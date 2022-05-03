Міжнародні резерви України скоротилися за місяць ще на 1,5 млрд доларів, - голова НБУ

"Станом на початок травня резерви, за оперативними даними, становлять 26,6 млрд доларів. При достатній міжнародній фінансовій допомозі у нас буде можливість утримувати резерви на належному рівні і навіть збільшувати їх", - сказав Шевченко.

Шевченко нагадав, що НБУ зафіксував курс долара на рівні 29,25 гривень на час воєнного стану. Однак фіксація курсу є тимчасовим рішенням.

"Ми залишаємося прихильними ринковим підходам і курсу на валютну лібералізацію. У міру зростання обсягів пропозиції валюти на ринку завдяки поступовому відновленню експорту товарів ми повернемося до політики плаваючого курсоутворення, при якій курс визначається ринком, а центробанк згладжує надмірні курсові коливання", - сказав глава НБУ.

Відзначити, розмір міжнародних резервів України протягом березня 2022 року зріс на 2% до 28,1 млрд доларів.