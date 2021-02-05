Международные резервы Украины за месяц сократились на 300 млн долларов

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Размер международных резервов Украины в течение января 2021 года сократился 311,85 млн долларов (на 1,1%). На 1 февраля размер резервов составил 28 821,04 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Как отметили в пресс-службе НБУ, резервы сократились из-за погашения внешних и внутренних обязательств государства. Общий объем платежей по государственному долгу в иностранной валюте составил 311,4 млн долларов. В то же время валютные поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ составили 48,2 млн долларов.

Отметим, в течение января НБУ пополнил резервы на 20 млн долларов. НБУ купил на межбанковском валютном рынке 40 млн долларов. При этом он продал на межбанке 20 млн долларов.

Напомним, в январе Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по размеру международных резервов. НБУ прогнозирует размер международных резервов Украины к концу 2021 года на уровне 30,7 млрд долларов. В октябре прошлого года НБУ ожидал объем на уровне 29,5 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение 2020 года вырос на 3 830,71 млн долларов (на 15,1%). На 1 января 2021 года размер резервов составил 29 132,89 млн долларов и достиг максимума за восемь лет