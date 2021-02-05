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Міжнародні резерви України за місяць скоротилися на 300 млн доларів

Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 14:08
Міжнародні резерви України за місяць скоротилися на 300 млн доларів
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Розмір міжнародних резервів України протягом січня 2021 року скоротився 311,85 млн доларів (на 1,1%). На 1 лютого розмір резервів склав 28 821,04 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Як зазначили в прес-службі НБУ, резерви скоротилися унаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави. Загальний обсяг платежів за державним боргом в іноземній валюті становив 311,4 млн доларів. Водночас валютні надходження на користь уряду від розміщення ОВДП склали 48,2 млн доларів.

Міжнародні резерви України за місяць скоротилися на 300 млн доларів

Зазначимо, протягом січня НБУ поповнив резерви на 20 млн доларів. НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 40 млн доларів. При цьому він продав на міжбанку 20 млн доларів.

Нагадаємо, у січні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів. НБУ прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2021 року на рівні 30,7 млрд доларів. У жовтні минулого року НБУ очікував обсяг на рівні 29,5 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом 2020 року виріс на 3 830,47 млн доларів (на 15,1%). На 1 січня 2021 року розмір резервів склав 29 132,89 млн доларів і досяг максимуму за вісім років

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