Международные партнеры пообещали Украине 15 млрд долларов, - НБУ

Украина может получить от международных организаций и стран-партнеров еще одну финансовую помощь. По предварительным данным, ее размер составит около 15 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк .

"Международные организации и страны-партнеры взяли обязательства по выделению значительных объемов финансирования на укрепление обороноспособности, поддержание экономики Украины и гуманитарные вопросы. По оценкам Национального банка, суммарно международная финансовая, техническая и гуманитарная поддержка составит более 15 млрд долларов США в эквиваленте", - говорится в сообщении.

Из этих средств 5 млрд долларов поступит непосредственно в государственный бюджет. Отмечается, что 1,2 млрд евро предоставит Европейский союз, также финансовую помощь направят Всемирный банк, Международный валютный фонд и ряд стран.