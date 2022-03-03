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Международные партнеры пообещали Украине 15 млрд долларов, - НБУ

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Украина, Четверг 03 марта 2022 16:35
Международные партнеры пообещали Украине 15 млрд долларов, - НБУ Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина может получить от международных организаций и стран-партнеров еще одну финансовую помощь. По предварительным данным, ее размер составит около 15 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк.

"Международные организации и страны-партнеры взяли обязательства по выделению значительных объемов финансирования на укрепление обороноспособности, поддержание экономики Украины и гуманитарные вопросы. По оценкам Национального банка, суммарно международная финансовая, техническая и гуманитарная поддержка составит более 15 млрд долларов США в эквиваленте", - говорится в сообщении.

Из этих средств 5 млрд долларов поступит непосредственно в государственный бюджет. Отмечается, что 1,2 млрд евро предоставит Европейский союз, также финансовую помощь направят Всемирный банк, Международный валютный фонд и ряд стран.

Напомним, Group DF Дмитрия Фирташа перечислила 100 миллионов гривен на спецсчета НБУ для оказания гуманитарной помощи Украине.

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