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Group DF Фирташа перечислила 100 млн гривен для предоставления гуманитарной помощи Украине

Новина українською →
Украина, Среда 02 марта 2022 22:05
Group DF Фирташа перечислила 100 млн гривен для предоставления гуманитарной помощи Украине Дмитрий Фирташ (Фото: dmitryfirtash.com)
Автор: RBC.UA

Group DF Дмитрия Фирташа перечислила 100 миллионов гривен на спецсчета НБУ для предоставления гуманитарной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании в Facebook.

"Первый транш помощи – для поддержки украинцев, чьи дома разрушены, и тех, кто сегодня вынужден покинуть свой дом. Миллионы украинцев сегодня оказались без дома, без электроснабжения, без продуктов питания. В поддержке нуждается система медицины. Пострадало огромное количество людей. Уверен, что крупный бизнес обязан помогать сейчас", - подчеркнул председатель Совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.

Он отметил, что каждый украинец сегодня на своем месте должен делать все возможное, чтобы помочь потерпевшим.

"Украина – мой дом. Мне больно за то, что там сегодня происходит. Молюсь о жизни украинцев. Сделаю все, чтобы в мой дом вернулся мир", - добавил бизнесмен.

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Дмитрий Фирташ Газ
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