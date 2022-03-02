Group DF Фирташа перечислила 100 млн гривен для предоставления гуманитарной помощи Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании в Facebook .

"Первый транш помощи – для поддержки украинцев, чьи дома разрушены, и тех, кто сегодня вынужден покинуть свой дом. Миллионы украинцев сегодня оказались без дома, без электроснабжения, без продуктов питания. В поддержке нуждается система медицины. Пострадало огромное количество людей. Уверен, что крупный бизнес обязан помогать сейчас", - подчеркнул председатель Совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.

Он отметил, что каждый украинец сегодня на своем месте должен делать все возможное, чтобы помочь потерпевшим.

"Украина – мой дом. Мне больно за то, что там сегодня происходит. Молюсь о жизни украинцев. Сделаю все, чтобы в мой дом вернулся мир", - добавил бизнесмен.