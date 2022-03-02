Group DF Фирташа перечислила 100 млн гривен для предоставления гуманитарной помощи Украине
Group DF Дмитрия Фирташа перечислила 100 миллионов гривен на спецсчета НБУ для предоставления гуманитарной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании в Facebook.
"Первый транш помощи – для поддержки украинцев, чьи дома разрушены, и тех, кто сегодня вынужден покинуть свой дом. Миллионы украинцев сегодня оказались без дома, без электроснабжения, без продуктов питания. В поддержке нуждается система медицины. Пострадало огромное количество людей. Уверен, что крупный бизнес обязан помогать сейчас", - подчеркнул председатель Совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.
Он отметил, что каждый украинец сегодня на своем месте должен делать все возможное, чтобы помочь потерпевшим.
"Украина – мой дом. Мне больно за то, что там сегодня происходит. Молюсь о жизни украинцев. Сделаю все, чтобы в мой дом вернулся мир", - добавил бизнесмен.