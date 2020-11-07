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Международные организации отправили на Донбасс еще 105 тонн гумпомощи

Автор: РБК-Украина

На временно оккупированные территории Украины международные организации доставили почти 105 тонн гуманитарных грузов. В частности, для местных жителей привезли продуктовые наборы, одежду и медицинские средства.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, через КПВВ "Новотроицкое" проехали 5 грузовиков от комитета Красного Креста. Кроме того, в контрольном пункте "Станица Луганская" в сторону временно оккупированного Луганска оформлен груз от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В Госпогранслужбе также сообщили, что за прошедшую неделю линию разграничения в КПВВ "Станица Луганская" пересекли 1065 человек, из них - 68 человек проследовали на контролируемую Украиной территорию, 997 - на временно оккупированную Луганскую область.

Также отмечается, что контрольные пункты "Марьинка" и "Новотроицкое" функционируют ежедневно с 07:00 до 18:30. Однако движение этими дорожными коридорами заблокировано со стороны российских вооруженных формирований.

Напомним, Организация бъединенных наций с начала конфликта на Донбассе привлекла более 500 миллионов долларов помощи пострадавшим.

РБК-Украина писало, что из Киева в Донецк отправились 5 грузовиков с гуманитарной помощью для местных жителей.

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