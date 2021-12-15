Международное сообщество должно сплотиться в борьбе против антисемитизма, - президент Израиля 

"Мой визит в Бабий Яр всего несколько недель назад навсегда останется со мной. Это наиболее убедительное напоминание о том, что мы не можем позволить себе, в международном сообществе, игнорировать глубокую разрушительную силу антисемитизма", - отметил Герцог.

По его словам, борьба с угрозами и нападениями на почве ненависти, как против евреев, так и против представителей других народов, требует совместных усилий.

"Это не только еврейский вопрос. Если позволить антисемитизму разрастаться, то в конечном итоге за ним скрываются и другие формы нетерпимости, отравляющие наше общество, и наносящие вред всем нам", - подчеркнул Герцог.

Он также поблагодарил организаторов Kyiv Jewish Forum за создание платформы, на которой обсуждаются различные важные вопросы глобального еврейского мира.

"Мы все должны работать вместе, чтобы бороться со всевозможной ненавистью и невежеством и способствовать пониманию и уважению всего человечества, особенно среди всех еврейских общин", - заключил Герцог.

Напомним, поводом для Kyiv Jewish Forum-2021 стало 30-летие установления дипломатических отношений между Государством Израиль и Украиной.

Как ранее сообщил основатель KJF, президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин, темами форума станут рост антисемитизма в мире и противостояние ему, борьба с коронавирусом, а также развитие еврейского образования. Партнерами KJF в этом году выступили Combat Antisemitism Movement, Center for Jewish Impact и Евро-Азиатский Еврейский Конгресс.