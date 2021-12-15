Міжнародна спільнота має об’єднатися у боротьбі проти антисемітизму, - президент Ізраїлю 

"Мій візит до Бабиного Яру кілька тижнів тому назавжди залишиться зі мною. Це найбільш переконливе нагадування про те, що ми не можемо дозволити собі, у міжнародній спільноті, ігнорувати глибоку руйнівну силу антисемітизму", - наголосив Герцог.

За його словами, боротьба з погрозами та нападами на ґрунті ненависті, як проти євреїв, так і проти представників інших народів, потребує спільних зусиль.

"Це не лише єврейське питання. Якщо дозволити антисемітизму розростатися, то зрештою за ним ховаються й інші форми нетерпимості, які отруюють наше суспільство, і завдають шкоди всім нам", - наголосив Герцог.

Він також подякував організаторам Kyiv Jewish Forum за створення платформи, де обговорюються різноманітні важливі питання глобального єврейського світу.

"Ми всі повинні працювати разом, щоб боротися зі всілякою ненавистю та невіглаством та сприяти розумінню та повазі всього людства, особливо всіх єврейських громад", - підсумував Герцог.

Нагадаємо, приводом для Kyiv Jewish Forum-2021 стало 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Державою Ізраїль та Україною.

Як раніше повідомив засновник KJF, президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін, темами форуму стануть зростання антисемітизму у світі та протистояння йому, боротьба з коронавірусом, а також розвиток єврейської освіти. Партнерами цьогорічного KJF виступили Combat Antisemitism Movement, Center for Jewish Impact та Євро-Азіатський Єврейський Конгрес.