Две крупнейшие нефтесервисные компании приостанавливают работу в России
Американские нефтесервисные компании Halliburton и Schlumberger заявили, что они приостановили или остановили операции в России. Это стало результатом санкций США в связи с вторжением Москвы в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Заявления последовали за массовым уходом предприятий энергетики, розничной торговли и потребительских товаров, а также за серией запретов Европейского союза и США на поставку нефтяных технологий в Россию или импорт ее энергетических продуктов.
Halliburton заявила, что немедленно приостановит будущую деятельность и свернет свою деятельность в России после того, как ранее были прекращены поставки в страну запчастей и продуктов, на которые распространяются санкции.
Schlumberger прекратила новые инвестиции и развертывание технологий, продолжая при этом существующую деятельность в соответствии с международными законами и санкциями, говорится в заявлении компании.
"Мы призываем к прекращению конфликта и восстановлению безопасности в регионе", - заявил генеральный директор Schlumberger Оливье Ле Пеш.
Поставщик нефтесервисных услуг Baker Hughes отказался комментировать свои операции в России.
Энергетические компании BP PLC, Shell, Equinor ASA и Exxon Mobil приостановили деятельность или объявили о планах выхода из своей деятельности в России.
Россия является одним из крупнейших в мире производителей нефти и газа и экспортирует от 7 до 8 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в день.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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