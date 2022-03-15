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Крупнейшая судоходная компания Maersk прекратила закупать российскую нефть

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Копенгаген, Вторник 15 марта 2022 12:01
Крупнейшая судоходная компания Maersk прекратила закупать российскую нефть Фото: Maersk прекратил покупать российскую нефть (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Крупнейшая судоходная группа Maersk прекратила закупать российскую нефть для своих судов. Глава компании Джим Хагеманн Снабе на ежегодном собрании акционеров компании заявил, что это станет ответом на вторжения России в Украину,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее судоходный гигант Maersk заявил, что прекратил все контейнерные перевозки в Россию и из России.

Maersk управляет маршрутами контейнерных перевозок в Санкт-Петербург и Калининград на Балтийском море, Новороссийск на Черном море, Владивосток и Восточный на восточном побережье России.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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