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Международная коалиция покинула базу Аль-Такадум в Ираке

Новости » Политика     04.04.2020 - 16:06
Международная коалиция покинула базу Аль-Такадум в Ираке
Иллюстративное фото (defense.gov)

На военной базе дислоцировались 500 военных коалиции

Силы международной антитеррористической коалиции под руководством США покинули базу Аль-Такадум в центральном Ираке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя штаба операции "Непоколебимая решимость" полковника Майлса Кеггинса в Twitter.

По словам Кеггинса, с авиабазы Аль-Такадум в провинции Анбар выйдут 500 военнослужащих международной коалиции. При этом коалиция передаст иракскому правительству свое имущество, которое находится на авиабазе.

"После месяцев планирования коалиция покидает авиабазу Аль-Такадум и передает правительству Ирака имущество на сумму 3,5 млн долларов. Уйдут 500 членов "Непоколебимой решимости". Вооруженные силы Ирака продолжают решительно бороться с "Исламским государством" в провинции Анбар", - написал Кеггинс.

Международная коалиция покинула базу Аль-Такадум в Ираке

Напомним, ранее сообщалось, что Германия решила вывести свои войска из Ирака из-за опасности распространения коронавируса. По состоянию на 29 марта с территории Ирака была выведена первая группа немецких военнослужащих.

До этого иракский командующий генерал-лейтенант Абдель Карим Халаф заявил, что 25 марта французские солдаты покинули территорию Ирака и эвакуировали на авиабазу международной коалиции.

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