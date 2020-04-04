Міжнародна коаліція покинула базу Аль-Такадум в Іраку

Ілюстративне фото (defense.gov)

На військовій базі дислокувалися 500 військових коаліції

Сили міжнародної антитерористичної коаліції під керівництвом США покинули базу Аль-Такадум в центральному Іраку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника штабу операції "Непохитна рішучість" полковника Майлса Кеггінса в Twitter.

За словами Кеггінса, з авіабази Аль-Такадум в провінції Анбар вийдуть 500 військовослужбовців міжнародної коаліції. При цьому коаліція передасть іракському уряду своє майно, яке знаходиться на авіабазі.

"Після місяців планування коаліція залишає авіабазу Аль-Такадум та передає уряду Іраку майно на суму 3,5 млн доларів. Підуть 500 членів "Непохитною рішучості". Збройні сили Іраку продовжують рішуче боротися з "Ісламською державою" в провінції Анбар", - написав Кеггінс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина вирішила вивести свої війська з Іраку через небезпеку поширення коронавірусу. Станом на 29 березня з території Іраку було виведено першу групу німецьких військовослужбовців.

До цього іракський командувач генерал-лейтенант Абдель Карім Халаф заявив, що 25 березня французькі солдати покинули територію Іраку та евакуювали авіабазу міжнародної коаліції.