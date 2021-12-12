UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Международная коалиция нанесла авиаудары по целям в Йемене, погибли 190 боевиков-хуситов

Автор: Анна Полисученко

Международная коалиция нанесла авиаудары по целям в Йемене. В результате ударов погибли 190 боевиков-хуситов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

"Возглавляемая Саудовской Аравией воюющая в Йемене коалиция сообщила, что в течение последних 24 часов уничтожила 190 хуситов", - говорится в сообщении.

Силы коалиции совершили 36 операций против хуситов, в ходе которых уничтожено также 20 автомобилей и пультов управления дронами.

Хуситы контролируют север страны, в том числе столицу - город Сана. Поэтому правительство заседает в городе Аден, крупнейшем порту Йемена.

Ранее мы писали, что в Йемене в результате атак хуситов погибли 45 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Йемен