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Міжнародна коаліція завдала авіаударів по цілях в Ємені, загинули 190 бойовиків-хуситів

Автор: Анна Полисученко

Міжнародна коаліція завдала авіаударів по цілях в Ємені. В результаті ударів загинули 190 бойовиків-хуситів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Синьхуа.

"Очолювана Саудівською Аравією воююча в Ємені коаліція повідомила, що протягом останніх 24 годин знищила 190 хуситів", - йдеться в повідомленні.

Сили коаліції здійснили 36 операцій проти хуситів, в ході яких знищено також 20 автомобілів і пультів управління дронами.

Хусити контролюють північ країни, в тому числі столицю - місто Сана. Тому уряд засідає в місті Аден, найбільшому порту Ємену.

Раніше ми писали, що у Ємені в результаті атак хуситів загинули 45 людей.

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Йемен