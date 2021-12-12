Міжнародна коаліція завдала авіаударів по цілях в Ємені, загинули 190 бойовиків-хуситів

Міжнародна коаліція завдала авіаударів по цілях в Ємені. В результаті ударів загинули 190 бойовиків-хуситів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Синьхуа.
"Очолювана Саудівською Аравією воююча в Ємені коаліція повідомила, що протягом останніх 24 годин знищила 190 хуситів", - йдеться в повідомленні.
Сили коаліції здійснили 36 операцій проти хуситів, в ході яких знищено також 20 автомобілів і пультів управління дронами.
Хусити контролюють північ країни, в тому числі столицю - місто Сана. Тому уряд засідає в місті Аден, найбільшому порту Ємену.
Раніше ми писали, що у Ємені в результаті атак хуситів загинули 45 людей.