Международная федерация плавания утвердила мировой рекорд украинца Говорова

Вскоре президенту Федерации плавания Украины будет отправлен соответствующий сертификат

Международная федерация плавания (FINA) официально утвердила мировой рекорд украинца Андрея Говорова в плавании на 50 м баттерфляем. Соответствующее письмо от имени исполнительного директора организации Корнела Маркулеску получил президент Федерации плавания Украины Андрей Власков, передает tribuna.com.

"Я рад сообщить вам, что новый мировой рекорд был официально утвержден. Передайте наши поздравления спортсмену. Вскоре Вам будет отправлен сертификат мирового рекорда FINA", - говорится в сообщении.

Напомним, Говоров установил новый мировой рекорд на соревнованиях в Риме. Он проплыл дистанцию за 22,27 секунды и на 0,16 секунд улучшил предыдущее мировое достижение, которое принадлежало испанцу Рафаэлю Муньосу с 2009 года.

26-летний Говоров является двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр в Сингапуре, многократным чемпионом и призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров.