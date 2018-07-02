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Украинец Говоров установил новый мировой рекорд в плавании

НовостиСпорт    02.07.2018 - 09:35
Фото: Андрей Говоров (instagram.com/govorovandr)
Фото: Андрей Говоров (instagram.com/govorovandr)

Предыдущее достижение принадлежало испанцу

Украинский пловец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем на соревнованиях в Риме  Об этом сообщается на сайте Федерации плавания Италии

Говоров проплыл дистанцию ​​за 22,27. На пути к мировому рекорду и победе Андрей Говоров обошел действующего чемпиона мира британца Бена Прауда.

 

Предыдущее достижение принадлежало испанцу Рафаэлю Муньосу в 2009 году. 

26-летний Говоров является двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр в Сингапуре, многократным чемпионом и призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров.

Напомним, украинский стрелок Олег Омельчук на этапе Кубка мира в Мюнхене побил мировой рекорд по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

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Теги публикации: плавание, рекорд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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