Украинец Говоров установил новый мировой рекорд в плавании

Предыдущее достижение принадлежало испанцу

Украинский пловец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем на соревнованиях в Риме Об этом сообщается на сайте Федерации плавания Италии

Говоров проплыл дистанцию ​​за 22,27. На пути к мировому рекорду и победе Андрей Говоров обошел действующего чемпиона мира британца Бена Прауда.

Предыдущее достижение принадлежало испанцу Рафаэлю Муньосу в 2009 году.

26-летний Говоров является двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр в Сингапуре, многократным чемпионом и призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров.

Напомним, украинский стрелок Олег Омельчук на этапе Кубка мира в Мюнхене побил мировой рекорд по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.